So läuft die Fernbeziehung bei Bauer Friedrich und Laura

Friedrich Dieckmann hat seinen Fans auf Instagram nun einen ehrlichen Einblick in den Alltag seiner Beziehung zu Laura Wagner gewährt. Der Spargelbauer aus Nordrhein-Westfalen nutzte eine Fragerunde in seiner Story, um offen über die Fernbeziehung mit seiner Liebsten zu sprechen. Dabei verriet er, dass Laura weiterhin in Hessen lebt und dort aktuell noch ihr Referendariat absolviert. "Da ist das Thema Umzug noch nicht so weit oben auf der Agenda", erklärt Friedrich. Dennoch gelingt es den beiden, sich nahezu jede Woche zu sehen – was die Distanz zwischen ihnen deutlich erträglicher macht.

Trotz aller Zuversicht steckt hinter den regelmäßigen Treffen jedoch viel Organisation. Besonders beeindruckt zeigte sich der Realitystar vom Einsatz seiner Partnerin. "Ich muss zugeben, in der Regel kommt sie zu mir und ja, es ist Wahnsinn, was sie da auf sich nimmt, um ja immer den Weg zu fahren", schwärmte Friedrich in seiner Instagram-Story. Die Besuche erfordern viel Planung und Aufwand, was er sehr zu schätzen weiß: "Und ich bin da auch richtig dankbar für", betonte er glücklich.

Friedrich und Laura hatten sich in der jüngsten Staffel von Bauer sucht Frau kennengelernt und sind seitdem ein Paar. Dass die beiden harmonieren, zeigen sie ihren Fans immer wieder in den sozialen Medien. Erst vor wenigen Wochen teilte die Pferdeliebhaberin einen besonderen Moment mit ihren Followern: In einem Festzelt tanzte sie ausgelassen zu ABBA-Musik, während Friedrich zunächst etwas zurückhaltend wirkte. Doch auch er ließ sich schließlich von Lauras Energie anstecken. "Dass ich Friedrich Dieckmann in dieses Zelt bekommen habe, war auf jeden Fall der größte Liebesbeweis", schwärmte sie. Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Beziehung der beiden weiterentwickelt.

RTL Laura und Friedrich, "Bauer sucht Frau", 2025

Instagram / laurawagner955 Friedrich Dieckmann gibt Laura Wagner, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheiten

Instagram / laurawagner955 Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheiten