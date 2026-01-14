Bauer Friedrich und Laura begeistern Fans mit Pärchenvideo

Laura Wagner und Friedrich Dieckmann sorgen mit einem neuen Pärchenvideo aus dem Winterurlaub für leuchtende Augen bei ihren Fans. Die Bauer sucht Frau-Turteltauben, die sich in der aktuellsten Staffel der Kuppelshow ineinander verliebt haben, zeigen auf Instagram, wie sie gemeinsam den Schnee in der Schweiz genießen. Eingehüllt in dicke Jacken tanzen sie Arm in Arm, während große Schneeflocken um sie herum herabrieseln. Die Szene spielt auf einer verschneiten Fläche in den Bergen, niemand sonst ist im Bild – nur das verliebte Duo, das sichtbar den Moment zelebriert und seine Community daran teilhaben lässt. Die Fans reagieren in den Kommentaren mit Herz-Emojis und freuen sich sichtlich über so viel Verliebtheit. Einige betiteln die beiden als "Traumpaar".

In dem Clip, den Laura auf ihrem Account veröffentlicht, wirkt alles wie aus einem Winterfilm: Das Paar dreht sich im Kreis, lacht sich an, dann verliert einer von beiden kurz das Gleichgewicht und am Ende landen beide lachend im tiefen Schnee. Statt Ärger gibt es nur noch mehr gute Laune – sie liegen eng aneinander gekuschelt im weißen Pulver und grinsen in die Kamera. Laura hat das Video mit zwei sehr persönlichen Zeilen versehen. "In den 20ern lernst du, dass echte Begegnungen überall passieren können – sogar in einer TV-Show. Wichtig ist nur, dass du den Mut hast, dich darauf einzulassen", schreibt sie zu den Szenen und ergänzt in der Bildunterschrift: "Fühlt sich immer noch so unreal an…"

Tatsächlich hatten sich die beiden ihren Winterurlaub ursprünglich ganz anders vorgestellt. "Eigentlich wollten wir in den Süden, aber es hat einfach nicht sollen sein", verriet der Spargelbauer seinen Followern in einer Instagram-Story. Nachdem Lauras Reisepass abgelaufen war und sich die Reisekosten dann auch noch plötzlich erhöht hatten, mussten die Pläne spontan über den Haufen geworfen werden. "Dann kamen noch zwölf andere Dinge dazwischen", berichtet der Landwirt. So fiel die Entscheidung kurzerhand auf die Schweizer Berge – und die gute Laune ließen sich die beiden davon nicht nehmen.

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawagner955 Friedrich Dieckmann und Laura Wagner, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawagner955 Friedrich Dieckmann und Laura Wagner, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawagner955 Laura Wagner, Januar 2026

Anzeige