"Größter Liebesbeweis": Laura schwärmt von Bauer Friedrich

Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, das Traumpaar aus der jüngsten Bauer sucht Frau-Staffel, begeistern ihre Fans erneut. In einem Festzelt, begleitet von der mitreißenden Musik von ABBA, zeigen sich die beiden in Lauras Instagram-Story. Während die Pferdeliebhaberin ausgelassen zum Partysong "Gimme! Gimme! Gimme!" wippt, wirkt Friedrich zunächst eher zurückhaltend. Doch Lauras Schwung lässt auch ihn nicht unberührt: Ein charmantes Lächeln huscht über das Gesicht des Spargelbauern, als sie die Kamera auf ihn richtet – für Laura ein besonderer Moment. "Dass ich Friedrich Dieckmann in dieses Zelt bekommen habe, war auf jeden Fall der größte Liebesbeweis", schwärmt sie begeistert.

Neben der ausgelassenen Festzelt-Stimmung genossen die beiden ein romantisches Wochenende in Willingen, für das sie sich so einige Highlights vorgenommen hatten. Eine Fahrradtour durch die malerische Region war der sportliche Auftakt ihres Kurztrips. Im Mittelpunkt stand allerdings der Besuch beim Skisprung-Weltcup. Friedrich, der bereits Erfahrung mit Skiflugspektakeln gesammelt hatte, wollte dieses Mal das besondere Event gemeinsam mit seiner Liebsten erleben. "Die Stimmung ist schon mal gut", kommentierte er das Ereignis auf Social Media, während die beiden sich durch die jubelnden Massen schlängelten. Eines ist sicher: Die gemeinsame Zeit bei diesem sportlichen Highlight hat ihre Beziehung einmal mehr bestärkt.

Zuletzt genossen die beiden einen Urlaub im Schnee. Das Paar hatte sich ganz spontan für die Schweiz entschieden. Ursprünglich war ein Trip in den Süden geplant, doch dieser scheiterte an einem abgelaufenen Reisepass, unerwarteten Kosten und wie Friedrich im Netz berichtete, an "zwölf anderen Dingen". Statt Sonne und Strand gab es also Winterwunderland mit minus zwölf Grad. Doch von schlechter Laune keine Spur: "Raus aus dem Lippetal und rein in die Schweiz in ein wunderschönes Bergpanorama. Das ist wirklich der Hammer, obwohl wir eigentlich was ganz anderes geplant hatten."

Instagram / laurawagner955 Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, Oktober 2025

Instagram / laurawagner955 Friedrich Dieckmann gibt Laura Wagner, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheiten

Instagram / laurawagner955 Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheiten