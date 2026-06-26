"Bauer sucht Frau"-Laura legt emotionale Mobbingbeichte ab

Realitystar Laura Wagner zeigt sich auf Instagram von ihrer verletzlichen Seite. Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin, die in der Kuppelshow das Herz von Landwirt Friedrich Dieckmann eroberte und seitdem mit ihm eine Fernbeziehung führt, spricht in einem neuen Post offen über ihre schwere Schulzeit. In einer emotionalen Slideshow erzählt Laura ihren Followern, dass sie in der Schule gemobbt wurde. "Es ist wichtig, auch mal über Dinge zu sprechen, die man vielleicht nicht immer direkt sieht... Nicht immer nur die schönen Momente, nicht immer nur das Lächeln, nicht immer nur 'alles gut'", beginnt sie ihren Beitrag.

Der Grund für die Anfeindungen war offenbar Lauras Hobby: Sie ritt als Kind – und genau das wussten ihre Mitschüler gegen sie einzusetzen. "Irgendwann wurde ich nicht mal mehr bei meinem Namen genannt, sondern nur noch 'Bauernhof'. Das hat tiefe Spuren hinterlassen", gesteht sie. Gleichzeitig betont Laura, wie sie die Erfahrung letztlich für sich umdeuten konnte: "Ich habe irgendwann entschieden, dass mich das nicht kaputt macht, sondern stärker." Heute arbeitet Laura als Lehrerin – und nutzt ihre eigenen Erlebnisse, um Kindern zu helfen, die Ähnliches durchmachen. "Es hat mich auch zu der Lehrkraft gemacht, die ich heute bin: eine, die hinschaut, die Kinder ernst nimmt und merkt, wenn jemand leise leidet", betont sie.

Laura präsentiert sich in den sozialen Medien meist fröhlich und nahbar. Nun schlug sie bewusst ernstere Töne an. "Ich möchte nicht nur die leichten Seiten zeigen, sondern auch die verletzlichen. Auch ich habe Seiten an mir, die ich lange versteckt habe. Dinge, für die ich mich früher geschämt habe oder für die andere mir das Gefühl gegeben haben, nicht richtig zu sein", schreibt sie. Zum Abschluss ihres persönlichen Geständnisses hält Laura fest: "All diese Erfahrungen haben mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Und auf diese Frau bin ich stolz!"

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawagner955 Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawagner955 Laura Wagner, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

RTL Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Pärchen