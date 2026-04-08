Laura verrät: "Bauer sucht Frau"-Special verschwieg News

Laura Wagner und Friedrich Dieckmann sind seit ihrer gemeinsamen Teilnahme bei Bauer sucht Frau glücklich verliebt. Nun sorgte das Oster-Special "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" für neue Einblicke in das Leben des Paares. Doch nicht alles, was die Kameras einfingen, schaffte es auch ins Fernsehen, wie Laura jetzt auf Instagram verriet. "Beim Paddel-Spiel hat man mal wieder gesehen, dass manches so geschnitten wird, dass es einfach unterhaltsam ist", stellte die 26-Jährige fest. Was die Zuschauer nicht zu sehen bekamen: Friedrich hatte sich für seine Liebste etwas ganz Besonderes ausgedacht. "Friedus hat mich damit überrascht, dass er mich beim Triathlon angemeldet hat, und ich habe mich riesig gefreut", schrieb Laura. Ihr Fazit zur Sendung brachte sie mit einem nüchternen, aber treffenden Satz auf den Punkt: "Aber genau so ist es eben … man sieht nie die ganze Geschichte."

Über die Szenen, in denen ihre Emotionen zu sehen waren, zeigte sie sich hingegen erfreut. "Wenn man irgendwann die eigene Familie da ist, wird gemeinsame Zeit noch seltener. Das sind Gedanken, die mich wirklich beschäftigen, aber genau das gehört auch dazu und ich finde, das darf man auch zeigen", schrieb Laura. Sie lebt unter der Woche in der Nähe von Kassel – knapp zwei Stunden vom Hof entfernt. Die Wochenenden verbringen die beiden so gut wie immer gemeinsam, telefoniert wird fast jeden Abend. Dennoch hat diese Konstellation ihren ganz eigenen Rhythmus erfordert, denn beide mussten sich erst an das Leben zu zweit gewöhnen. Friedrich beschreibt sich selbst als ungeduldig und gibt zu, dass Laura dabei viel Geduld aufgebracht hat und sich nicht vor der Hofarbeit scheut. "Sie hat keine Angst, anzupacken, und keine Berührungsangst. Es ist schön, wenn man merkt, dass sie sich auch für all das interessiert", so der Bauer. Die Osterferien verbrachte Laura erstmals komplett auf dem Hof – und erlebte so zum ersten Mal eine vollständige Spargelsaison hautnah mit.

Während der Ausstrahlung der Sendung musste sich Friedrich mit Vorwürfen auseinandersetzen, er würde nur aus Gründen der Bekanntheit an der Show teilnehmen. Der Landwirt hatte mit Abstand die meisten Zuschriften aller Kandidaten erhalten und sich schließlich für Laura entschieden. In Sachen Social Media sind beide weiter aktiv: Friedrich, der inzwischen mehr als 170.000 Follower auf Instagram zählt, konzentriert sich auf Landwirtschaft und Alltag – Pärchen-Inhalte sind für ihn ein Thema, das er bewusst meidet. Laura hingegen gibt ihren rund 123.000 Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben, gelegentlich auch gemeinsam mit Friedrich. Auf eine weitere TV-Zusammenarbeit werden Fans des Paares verzichten müssen: Friedrich schloss weitere Reality-Auftritte kategorisch aus – allenfalls ein Format mit echtem landwirtschaftlichen Informationsgehalt käme für ihn infrage.

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RTL / Stefan Gregorowius Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"

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RTL Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Paar

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Instagram / laurawagner955 Laura Wagner und Friedrich Dieckmann, Oktober 2025