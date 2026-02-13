Bauer Friedrich musste vor TV-Teilnahme zum "Krisengespräch"

Friedrich Dieckmann hat in der WDR-Talkshow "Kölner Treff" offenbart, wie turbulent der Weg zu seinem TV-Debüt bei Bauer sucht Frau wirklich war. Der Spargelbauer aus dem Lippetal erzählte Moderatorin Susan Link (49), dass seine Eltern zunächst dachten, seine Bewerbung bei der RTL-Kuppelshow sei nur ein Scherz. "Als sie dann irgendwann merkten, es wurde ernster, da hatten wir schon ein Krisengespräch bei uns zusammen am Esstisch", erzählte Friedrich. Während der Landwirt längst fest zu seiner Teilnahme stand, brauchte seine Familie Zeit, um die ungewohnte Öffentlichkeit zu akzeptieren.

Vor allem Friedrichs Vater, für den der Hof nach der Devise "My home is my castle" ein heiliger Rückzugsort ist, tat sich mit dem Gedanken schwer, das Anwesen im Fernsehen zu zeigen. Unterstützung bekam Friedrich in dieser Phase von seinen Schwestern, die ihren Eltern deutlich machten, wie viel ihm die Chance bei "Bauer sucht Frau" bedeutet. Mit jedem Tag, an dem der Drehstart näher rückte, habe sich die Stimmung gedreht, bis die Familie schließlich komplett hinter ihm stand und die Dreharbeiten sogar mit Begeisterung verfolgte. Seit der Ausstrahlung habe sich sein Alltag völlig verändert. "Vor einem Jahr war ich der unbekannte Spargelbauer aus dem Lippetal und heutzutage kommen Leute auf mich zu und wollen Selfies haben und auch Autogramme zum Teil", verriet Friedrich.

Auch der Hof spürt den neuen Ruhm des Landwirts. Das Anwesen, das ohnehin für die Direktvermarktung geöffnet ist, verzeichnet inzwischen spürbar mehr Besucher, die nicht nur frische Produkte kaufen, sondern auch einen Blick auf das Leben des TV-Bauern werfen wollen. In den sozialen Netzwerken nimmt Friedrich seine Follower regelmäßig mit in seinen Alltag als Landwirt und Partner von Laura Wagner, die er in der Sendung kennenlernte. Die beiden zeigen sich dort gern bei gemeinsamen Aktivitäten, ob auf dem Feld, zu Hause oder bei Urlauben im Schnee. Dabei wirkt Friedrich abseits der Kameras oft bodenständig und eher zurückhaltend, während Laura mit ihrem Temperament und ihrer Offenheit einen starken Kontrast bildet – eine Mischung, die viele Fans gerade an diesem Paar schätzen.

Instagram / friedrich_dieckmann Friedrich Dieckmann, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"

Instagram / laurawagner955 Friedrich Dieckmann und Laura Wagner, Januar 2026