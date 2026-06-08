Diese eleganten Hochzeitlooks trug Prinzessin Kate als Gast

Ob in schimmerndem Roségold oder leuchtendem Blau – Prinzessin Kate (44) weiß, wie man als Hochzeitsgast einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Über die Jahre hat die Prinzessin von Wales zahlreiche royale und adlige Hochzeiten beehrt und dabei immer wieder mit durchdachten Outfits für Aufsehen gesorgt. Einer ihrer spektakulärsten Auftritte als Gast gelang ihr bei der Hochzeit des jordanischen Kronprinzen Hussein bin Abdullah II. und Rajwa Al Saif im Jahr 2023: In einer paillettenbesetzten Robe von Jenny Packham in Roségold, kombiniert mit der berühmten "Lover's Knot Tiara" und den "Greville Chandelier"-Ohrringen, zog sie alle Blicke auf sich. Wie das Magazin People und viele andere Medien damals berichteten, war Kate an diesem Abend kaum zu übersehen.

Doch auch in früheren Jahren bewies die Prinzessin bereits ihr Stilbewusstsein. Bereits 2005, bei der Hochzeit von Hugh Van Cutsem Junior – einem engen Freund von Prinz William (43) – erschien die damals 23-jährige Kate in einem elegant taillierten Blazer in Creme mit gemustertem Rock. Es folgten Auftritte bei den Hochzeiten von Laura Parker Bowles, der Tochter der heutigen Königin Camilla (78), und Harry Lopes sowie von Lady Rose Windsor und George Gilman, bei denen sie ihre Vorliebe für Fascinator und Hüte zeigte. Besonders auffällig: Den champagnerfarbenen Mantel von Day Birger et Mikkelsen, den sie zur Hochzeit von Laura Parker Bowles trug, zog sie 2011 und 2012 noch einmal in der Öffentlichkeit an. Zur Hochzeit ihrer Schwester Pippa Middleton (42) und James Matthews (50) wählte sie ein zartrosa Kleid von Sarah Burton, und bei Harry und Meghans Hochzeit sorgte ihr cremefarbenes Alexander-McQueen-Kleid für hitzige Diskussionen – wegen seiner Nähe zum Weiß der Braut.

Die "Lover's Knot Tiara", die Kate beim jordanischen Hochzeitsempfang trug, hat eine besondere Geschichte: Das prächtige Diadem gehörte einst zu den Lieblingstiaras von Prinzessin Diana (†36) und wurde auch von Queen Elizabeth II. (†96) getragen. Auch die dazu kombinierten Ohrringe sind von historischer Bedeutung – sie wurden Queen Elizabeth II. von ihren Eltern als Hochzeitsgeschenk zur Ehe mit Prinz Philip (†99) überreicht. Kate selbst ist seit 2011 mit Prinz William verheiratet und hat mit ihm drei Kinder: Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8).

Anzeige Anzeige

Royal Hashemite Court/News Pictu Prinzessin Kate und Prinz William auf der Hochzeit von Kronprinz Al Hussein von Jordanien

Anzeige Anzeige

Getty Images Pippa Middleton und Prinzessin Kate, Mai 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Middleton nach der Trauung von Harry Lopes und Laura Parker-Bowles in Lacock, 2006