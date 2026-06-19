Kinostart: Zendaya schwärmt von ihrem Tom als "Spider-Man"

Zendaya (29) hat in einem Interview verraten, was sie an Tom Hollands (30) Verkörperung von Spider-Man so begeistert – und das hat weniger mit seiner schauspielerischen Leistung auf der Leinwand zu tun als mit seinem Verhalten dahinter. In einem Interview mit Fandango's Big Ticket, das gemeinsam mit dem Cast des Films Spider-Man: Brand New Day aufgezeichnet wurde, schwärmte die Schauspielerin von ihrem Ehemann und dem respektvollen Umgang, den er mit der Rolle pflegt. "Mein Lieblingsding an Toms Spider-Man ist, wie Tom mit Spider-Man außerhalb von Spider-Man umgeht", erklärte sie. "So viele Menschen fühlen sich mit dieser Figur verbunden – mit Peter Parker, mit Spider-Man. Besonders junge Menschen, besonders Kinder."

Zendaya betonte dabei vor allem, wie sensibel Tom mit dieser Verantwortung umgeht. "Er trägt dieses Gewicht mit so viel Anstand und liebt und kümmert sich wirklich sehr um die Figur und darum, was die Figur für andere Menschen bedeutet", sagte sie weiter. Besonders beeindruckt sei sie davon, wie er sich vor Kindern verhält – denn er habe schnell verstanden, dass er für sie in solchen Momenten tatsächlich Spider-Man ist. Direkt an ihn gerichtet sagte sie: "Ich liebe es einfach zu sehen, was und wie du Spider-Man durch dein Leben im echten Leben trägst." Ihr gemeinsamer Film "Spider-Man: Brand New Day" kommt am 31. Juli in die Kinos.

Auch Tom selbst sprach jetzt offen über die Beziehung zu Zendaya – und bestätigte in einem Interview mit dem Magazin Esquire offiziell ihre Ehe. "Unser Beruf kann sehr stressige Situationen mit sich bringen, und es ist wirklich schön, ein Fundament einer Beziehung zu haben, das dem Test der Zeit standhält", sagte er. Er ergänzte, dass sie sich gegenseitig auf eine Weise unterstützen könnten, die nur sie beide wirklich verstehen. Zendaya sei sein "Mensch" – und er ließ sich dabei nicht lumpen: "Sie ist meine beste Freundin, und ich bin am glücklichsten, wenn ich mit ihr zusammen bin. Ich habe mich auch noch nie so unterstützt und sicher gefühlt. Punkt."

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Collage: Getty Images, CapitalPictures/ActionPress Collage: Links: Zendaya Coleman, Schauspielerin, Rechts: Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021