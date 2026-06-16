"Traumpartner": Tom Holland bestätigt die Ehe mit Zendaya

Tom Holland (30) hat seine Ehe mit Zendaya (29) endlich öffentlich bestätigt. Der Schauspieler sprach im Interview mit Esquire UK über sein Privatleben und machte damit Schluss mit den Spekulationen der vergangenen Monate. Ausgelöst worden waren die Gerüchte unter anderem durch KI-generierte Hochzeitsbilder, die im Netz kursierten. Auf die Frage, ob er Verwandten habe erklären müssen, dass diese Aufnahmen nicht die echte Feier zeigen, antwortete Tom laut dem Magazin knapp: "Nein, denn sie waren alle dabei... Mehr sage ich dazu nicht." Damit stellte der "Spider-Man"-Star klar, dass er Zendaya tatsächlich geheiratet hat.

Im selben Gespräch fand Tom sehr persönliche Worte für seine Frau. Gegenüber Esquire UK erklärte er, dass der gemeinsame Alltag in ihrer Branche nicht immer leicht sei, ihre Beziehung ihm aber viel Halt gebe. "Unser Beruf kann sehr stressige Situationen mit sich bringen, und es ist wirklich schön, ein Fundament in einer Beziehung zu haben, das die Zeit überdauern wird", sagte er. Außerdem betonte der Schauspieler, dass sie einander auf eine Weise unterstützen könnten, die sonst kaum jemand nachvollziehen könne. Besonders deutlich wurde er mit seinem Liebesgeständnis: "Für mich habe ich meinen Traumpartner gefunden. Sie ist meine beste Freundin, und ich bin am glücklichsten, wenn ich mit ihr zusammen bin."

Bereits zuvor hatte Tom von seiner Liebsten geschwärmt. Vor zwei Wochen fand er im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" rührende Worte für Zendaya. "Ich könnte mir nicht vorstellen, das, was ich tue, ohne sie zu machen", sagte er. Und er machte klar, wie gut es ihm tue, dass sie die Filmwelt genauso kennt: "Es ist so schön, jemanden zu haben, der das auf so persönliche Weise versteht, sodass ihr euch gegenseitig beruhigen oder aufbauen könnt."

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

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ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler