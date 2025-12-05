Panagiota Petridou verrät: Darum ist sie nicht verheiratet

Panagiota Petridou (46) sorgte bei ihrem jüngsten Auftritt in der Kochshow "Europa grillt den Henssler" für Unterhaltung der besonderen Art. Gemeinsam mit dem Koch Panagiotis Panagiotidis trat sie für Griechenland an und präsentierte Lammkarree mit Kritharoto. Doch es waren nicht nur ihre kulinarischen Kreationen, die für Gesprächsstoff sorgten. In der Sendung offenbarte die 46-Jährige offen Details aus ihrem Privatleben. Auf die Worte "Du bist der geilste Mann auf dieser Welt, und ich bin stolz, dass ich mit dir zusammen bin" an den Vater ihres Kindes reagierte Moderatorin Laura Wontorra (36) überrascht: "Mann? Ich dachte, du hast was gegen das Heiraten?" Panagiota erklärte mit einem Augenzwinkern: "Ich hab‘s ein paarmal verkackt, deswegen ist es noch nicht mein Mann." Sie erzählte, dass sie einst während ihrer Schwangerschaft im Raketenpyjama einen Termin beim Standesamt vorschlug – was jedoch nicht den gewünschten Erfolg hatte.

Zwischen amüsanten Anekdoten und feurigen Liebeserklärungen blieb die temperamentvolle Griechin ihrer Lebensdevise treu: Man solle sich niemals unterkriegen lassen. Diese Einstellung spiegelte sich offensichtlich nicht nur in ihrem Leben, sondern auch in der Küche wider. Neben dem Zubereiten des typisch griechischen Frappés erklärte die Moderatorin, dass in der griechischen Kultur Gastfreundschaft an oberster Stelle steht. "In Griechenland ist es wichtiger, dem Gast zu dienen!", sagt sie. Ihre Kochkunst hinterließ jedenfalls Eindruck: Gast-Juror Ralf Zacherl (54) fand lobende Worte und betonte: "Beide Teller sind von der Aromatik der Hammer!"

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Panagiota aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Bereits vor einem Monat sprach die Moderatorin in der Sendung Grill den Henssler ganz offen über die Veränderungen in ihrem Leben seit der Geburt ihrer Tochter. Die frischgebackene Mama beschrieb ihre Gefühle damals mit den Worten: "Die Liebe zu meinem Kind ist grenzenlos." Gleichzeitig bewies sie ihren typischen Humor laut RTL mit einem Augenzwinkern: "Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich schon vor 15 Jahren damit angefangen – nur die Typen waren so kacke damals!" Auch beim Thema Beziehung nahm sie kein Blatt vor den Mund und sorgte für Lacher, als sie ehrlich gestand: "Man bumst jetzt nicht mehr so viel wie früher."

Anzeige Anzeige

Getty Images Panagiota Petridou im Oktober 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram/ panagiota_petridou Panagiota Petridou und ihr Kind im Oktober 2023