RTL2 schmeißt Oliver Pocher raus: Sie soll ihn ersetzen

Oliver Pocher (46) wird nicht länger die Promi-Spielshow "Dinge gibt's..!" auf RTLZwei moderieren, wie unter anderem der Berliner Kurier berichtet. Nach enttäuschenden Quoten der ersten beiden Folgen hat sich der Sender entschieden, den Comedian durch Panagiota Petridou (45) zu ersetzen. Die neue Staffel, die aus sechs Folgen bestehen soll, bekommt damit ein frisches Gesicht. Bei dem Format treten Prominente in Teams gegeneinander an, um den Preis von verschiedenen, teils absurden Alltagsgegenständen zu schätzen. Mit dabei waren in der vergangenen Staffel unter anderem Lucy Diakovska (48), Evelyn Burdecki (36) und Guido Cantz (53).

Der Sender gab bekannt, mit Panagiota Petridou an den bisherigen Erfolg ihrer Arbeit bei "Die Retourenjäger" anknüpfen zu wollen. Ihrer "sympathisch direkten Art" und ihrer "Zocker-Mentalität" wird dabei großes Potenzial zugesprochen, die Show für die Zuschauer attraktiver zu machen. "Panagiota bringt Spielfreude und animiert zum Mitraten", betonte Programmdirektor Malte Kruber. Trotz des schwachen Starts des Formats zeigt sich RTLZwei überzeugt, dass die Änderungen das Konzept retten können. Oliver Pocher hingegen bleibt diesmal außen vor.

Für Oliver Pocher bedeutet die Absetzung einen Rückschlag in seiner Karriere als Moderator. Der Comedian, der fünf Kinder hat, erlebte in den vergangenen Jahren Höhen und Tiefen – sowohl privat als auch in der Unterhaltungsbranche. Er sorgte regelmäßig für Diskussionen im Fernsehen, aber auch in den sozialen Medien. Panagiota Petridou hingegen hat sich vor allem als Moderatorin von Formaten wie "Biete Rostlaube, suche Traumauto" einen Namen gemacht. Mit ihrer humorvollen Art und ihrer Präsenz dürfte sie neuen Schwung in "Dinge gibt's..!" bringen. Ob die Zuschauerzahlen jedoch steigen werden, bleibt abzuwarten.

Getty Images Panagiota Petridou, April 2017

Action Press Oliver Pocher, Comedian

