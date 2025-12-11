Brand bei Panagiota Petridou löste Feuerwehreinsatz aus

Ein Schrecken ganz besonderer Art ereignete sich bei Panagiota Petridou (46). In dem Kinderzimmer ihrer Familie fing ein Heizstrahler plötzlich Feuer. Die Moderatorin berichtete auf Instagram, dass sie zunächst in der Küche stand, um einen neuen Herd zu begutachten, als sie den drastischen Geruch von Verbranntem wahrnahm. Als sie ins Obergeschoss eilte, kam ihr bereits dichter Qualm entgegen. Glücklicherweise war ein Küchenmonteur zur Stelle, der vollen Einsatz zeigte. "Zum Glück kam niemand zu Schaden und wir konnten das Feuer mit der Bettdecke ersticken", berichtete die TV-Bekanntheit ihren Followern.

Schnell waren Feuerwehrleute vor Ort und stellten sicher, dass keine Gefahr mehr drohte. "Auch die Polizei Solingen und ein Krankenwagen waren augenblicklich da. Ich war echt erstaunt, wie schnell alle da waren und sofort geholfen haben, den Brand zu lokalisieren und final zu löschen", schilderte die ehemalige Handballspielerin. Nach dem dramatischen Vorfall gab Panagiota ihren Followern einen wichtigen Ratschlag: Heizstrahler könnten gefährlich werden, wenn sie über eine fehlerhafte Steckdosenverbindung betrieben würden oder durch Defekte verstärkt Strom zögen. Sie warnte: "Passt gut auf und steckt diese Teile aus der Steckdose!"

Abseits dieses Zwischenfalls zeigt Panagiota gerne auch die humorvollen Seiten ihres Lebens. Bei öffentlichen Auftritten, wie kürzlich zu Gast bei Grill den Henssler, gibt sie Einblicke in ihren Alltag. Dabei verriet sie sogar intime Details aus ihrem Beziehungsleben. Die 46-Jährige plauderte aus, dass sie und ihr Partner seit der Geburt des gemeinsamen Kindes weniger Zweisamkeit genießen. "Man bumst jetzt nicht mehr so viel wie früher", scherzte sie ganz unverblümt.

Getty Images Panagiota Petridou beim Radio Regenbogen Award 2017

Instagram / panagiota_petridou Brand in Panagiota Petridous Kinderzimmer

Getty Images Moderatorin Panagiota Petridou im Oktober 2019