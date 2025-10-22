Weniger Sex: Panagiota Petridou plaudert übers Mama-Sein

Panagiota Petridou (46) sorgt mit ihrer offenen Art erneut für Gesprächsstoff. Bei ihrem Auftritt in der Sendung Grill den Henssler redete die frischgebackene Mama ungehemmt über die Veränderungen in ihrem Leben seit der Geburt ihrer Tochter. Die Moderatorin beschrieb die Liebe, die sie für ihr Kind empfindet, als "grenzenlos" und fügte laut RTL mit einem Augenzwinkern hinzu: "Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich schon vor 15 Jahren damit angefangen – nur die Typen waren so kacke damals!" Ein Thema, das sie ebenfalls unverblümt ansprach, war der Einfluss dieser neuen Lebensphase auf ihre Beziehung. "Man bumst jetzt nicht mehr so viel wie früher", gestand sie ehrlich und brachte damit nicht nur das Publikum, sondern auch ihre Gastgeberin Laura Wonrotta zum Lachen.

Neben humorvollen Einblicken teilte Panagiota auch nachdenklichere Momente aus ihrem Alltag als Mutter. "Am Anfang sind die Hormone schwer, und du machst dir immer Sorgen. Du bist viel achtsamer", erklärte sie im Gespräch weiter. Trotz der Herausforderungen scheint die Lebensfreude der Moderatorin ungetrübt. Sie sprach auch liebevoll über ihren Ehemann und lobte ihn in höchsten Tönen. Mit ihrem humorvollen Spitznamen "Hasibär" richtete sie eine Botschaft an ihn: "Meiner ist toll. Ich liebe dich Hasibär!" Diese Worte zeigten, dass auch inmitten von schlaflosen Nächten und weniger Paarzeit die Partnerschaft weiterhin eine wichtige Rolle spielt.

Panagiotas moderner Umgang mit Mutterschaft und Ehe ist ein Spiegel ihrer authentischen Persönlichkeit. Schon in der Vergangenheit fiel sie durch ihre unkonventionelle und direkte Art auf, was ihr eine treue Fangemeinde bescherte. Privat zieht es die Moderatorin zwar häufiger in den familiären Rückzugsort, doch Fans dürfen weiterhin auf öffentliche Auftritte und ihre sympathische Ehrlichkeit zählen. Ihre humorvollen Bekenntnisse zeigen, dass auch im stressigen Alltag zwischen Windeln und Familienzeit genügend Platz für Charme und Offenheit bleibt.

Getty Images Panagiota Petridou, Moderatorin

Instagram/ panagiota_petridou Panagiota Petridou und ihr Kind im Oktober 2023

