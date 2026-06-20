Ende Juli: Günther Maria Halmer in letzter Rolle zu sehen

Mit dem Tod von Günther Maria Halmer (83) im Mai 2026 verlor die deutsche Filmwelt einen ihrer bekanntesten Charakterdarsteller. Nun bekommt sein Abschied von der Leinwand einen würdigen Rahmen: In der Tragikomödie "Servus Eddie – Spätes Glück" ist der Schauspieler ein letztes Mal in einer Hauptrolle zu sehen. An der Seite von Maximilian Brückner (47), der den Münchner Polizisten Eddie Kolozecik spielt, verkörpert Günther den obdachlosen Adam Einmiller – eine Figur, die im Leben des glücklosen Cops alles auf den Kopf stellt. Der Film läuft am Freitag, den 31. Juli 2026, um 20.15 Uhr im Ersten, ist aber bereits einen Tag zuvor in der ARD Mediathek verfügbar.

In der Geschichte, die Regisseur Felix Karolus gemeinsam mit Putzi von Adamo geschrieben hat, steckt Eddie nach einer Degradierung im Streifendienst fest. Als er bei einer privaten Ermittlung ausgerechnet mit dem obdachlosen Adam zusammenprallt, nimmt sein ohnehin fragiles Leben eine unerwartete Wendung. Die zufällige Begegnung bringt ihn schließlich einem lange verdrängten Familiengeheimnis auf die Spur. Neben Maximilian und Günther stehen unter anderem Jutta Speidel (72) als Eddies Mutter Maria, Marlene Morreis und Gerhard Wittmann vor der Kamera. Gedreht wurde die Produktion bereits im Sommer 2024 in München und Umgebung. Für Günther war es die letzte von insgesamt mehr als 180 Film- und Fernsehproduktionen, berichtet Quotenmeter.

Im Begleitmaterial zum Film erinnert sich Maximilian Brückner an die gemeinsame Arbeit mit Günther, dessen Familie schon seit vielen Jahren mit seiner eigenen verbunden gewesen sei. Umso schöner sei es gewesen, endlich gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Auch Jutta Speidel, die über Jahrzehnte hinweg mehrfach mit ihm zusammengearbeitet hatte, würdigt ihren Kollegen. Sein Tod habe sie sehr getroffen, erklärte die Schauspielerin. Günther Maria Halmer war in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai 2026 im Alter von 83 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung gestorben. Seine Frau Claudia organisierte anschließend eine stille Trauerfeier in Söllhuben im Landkreis Rosenheim, zu der nur ein enger Kreis aus Familie und Freunden geladen war.

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Getty Images Schauspieler Günther Maria Halmer im Jahr 2018

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Getty Images Schauspieler Maximilian Brückner, April 2026

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Getty Images Claudia Halmer und Günther Maria Halmer bei der 74. Verleihung des Deutschen Filmpreises im Theater am Potsdamer Platz, Berlin