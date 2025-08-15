Mit ihr ist Günther Maria Halmer seit 49 Jahren verheiratet

Der Schauspieler Günther Maria Halmer (82) schlüpft in seinem neuen ARD-Film "Trapps Sommer" in die Rolle des zurückgezogen lebenden, grüblerischen Philosophieprofessors Georg Trapp. Der Eigenbrötler wird von einer jungen Haushaltshilfe, gespielt von Senita Huskić, aus seiner Isolation gerissen und beginnt, sich wieder auf die Menschen in seinem Umfeld einzulassen – darunter auch auf seine alte Jugendliebe Henriette, gespielt von Eleonore Weisgerber. Abseits der Leinwand hat Günther Maria Halmer sein Glück längst gefunden.

Seit 1976 teilt er sein Leben mit seiner Frau Claudia, die früher als Unternehmerin und Schmuck-Designerin tätig war. Anstelle von klassischen Eheringen trägt das Paar seit fast fünf Jahrzehnten passende silberne Armreifen als Symbol ihrer Liebe. "Ich habe das Glück, eine Frau getroffen zu haben, die mich so nimmt, wie ich bin", erklärte der Schauspieler einst im Interview mit Frau im Spiegel. Die beiden teilen viele gemeinsame Hobbys, wie Golfspielen, Reisen und tägliche Spaziergänge, bei denen sie oft rund 6.000 bis 7.000 Schritte sammeln. Zusätzlich sorgt der Schauspieler dreimal wöchentlich mit leichten Fitnessübungen für seine körperliche Verfassung.

Das Ehepaar hat zwei erwachsene Söhne, Daniel und Dominik, die in sehr unterschiedlichen Feldern tätig sind: Der eine hat als Wirtschaftsjurist Karriere gemacht, der andere arbeitet als Künstler in Berlin-Kreuzberg. Günther Maria Halmer selbst war nach eigenen Angaben kein allzu strenger Vater, ließ seinen Kindern Freiräume und nahm sie mit auf weite Reisen, um ihnen die Welt zu zeigen. Heute ist der Schauspieler stolzer Großvater von zwei Enkelkindern. Mit einem Schmunzeln erklärte er einmal gegenüber Spot on News, dass Großväter nicht mehr erziehen müssen, sondern sich als liebevoll und großzügig präsentieren können – ein Privileg, das er sichtlich genießt.

Getty Images Claudia und Günther Maria Halmer im Juli 2024

Getty Images Schauspieler Günther Maria Halmer und seine Frau Claudia

Getty Images Claudia und Günther Maria Halmer im April 2023