Günther Maria Halmer stand kurz vor Tod noch auf der Bühne

Auch kurz vor seinem Tod ließ es sich Günther Maria Halmer (83) nicht nehmen, auf der Bühne zu stehen. Im Münchner Residenztheater übernahm der Schauspieler die Titelrolle im Stück "Brandner Kaspar" – und spielte damit eine Figur, die auf eine fast erschütternde Weise an seine eigene Situation erinnerte: einen alten Mann, der dem Tod beim Kartenspiel trotzt und mit Witz und Lebensklugheit um mehr Zeit auf dieser Welt feilscht. Das berichtet Bunte. Hinter den Kulissen kämpfte Günther zu dieser Zeit bereits gegen eine schwere Krebserkrankung.

Ende des vergangenen Jahres musste sich der Schauspieler deshalb einer komplizierten Operation am Klinikum Großhadern in München unterziehen. Für seine Bühnenrolle sprang daraufhin laut Münchner Merkur Sigi Zimmerschied ein. Trotz all dieser gesundheitlichen Rückschläge soll Günther seinen Lebensmut nicht verloren haben – an seiner Seite stand dabei unerschütterlich seine Ehefrau Claudia.

Günther Maria Halmer wurde am 5. Januar 1943 geboren und starb im Alter von 83 Jahren. Vielen Fernsehzuschauern war er vor allem als "Tscharlie" sowie als Titelheld der Serie "Anwalt Abel" in Erinnerung geblieben. Mit diesen Rollen hatte er sich einen festen Platz in der deutschen Film- und Fernsehgeschichte gesichert.

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Getty Images Günther Maria Halmer, Schauspieler

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Getty Images Günther Maria Halmer bei der Premiere von "Max und die wilde Sieben" im Mathäser Filmpalast in München, August 2020

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