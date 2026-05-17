Geheime Trauerfeier: Abschied von Günther Maria Halmer

In einer stillen Zeremonie haben Familie und enge Freunde Abschied von Günther Maria Halmer (83) genommen. In der Pfarrkirche St. Rupert und Martin im beschaulichen Söllhuben im Landkreis Rosenheim fand die geheime Trauerfeier für den beliebten Schauspieler statt, der in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai im Alter von 83 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung gestorben war. Nur ein ausgewählter Kreis war eingeweiht, wie die Zeitung Bild berichtet. Organisiert wurde der besondere Abschied von Halmers Frau Claudia, die die Trauergäste per handschriftlicher Karte über Ort und Ablauf der Gedenkfeier informierte.

Nach dem Gottesdienst zog sich die kleine Gesellschaft in den Gasthof Hirzinger zurück, wo in geschlossener Runde weiter an den Verstorbenen erinnert wurde. Auf jedem Tisch lag die Trauerkarte, auf der sich die Familie für ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe entschieden hatte. Der gewählte Vers beginnt mit den Worten: "Gut verloren – etwas verloren! Musst rasch dich besinnen und Neues gewinnen." Wie Bild weiter schreibt, ist bisher unklar, wo Günther Maria Halmer seine letzte Ruhe findet oder ob die Beisetzung bereits erfolgt ist. Selbst in seinem Wohnort Höhenmoos mit nur rund 170 Einwohnern gibt es dazu noch keine Informationen.

Dort, in Höhenmoos, war auch Halmers angeschlagene Gesundheit bis zuletzt kaum Thema. Eine Nachbarin zeigte sich gegenüber Bild sichtlich betroffen und erklärte: "Die Todesnachricht hat mich echt überrascht." Privat galt Günther Maria Halmer als bodenständig und familienverbunden. Seit 1976 war er mit seiner Frau Claudia verheiratet, mit der er zwei Söhne, Daniel und Dominik, hat. Während er im Fernsehen und im Kino mit Rollen wie dem Kultcharakter Tscharlie aus "Münchner Geschichten" oder Auftritten in internationalen Produktionen wie "Gandhi" und "Sophies Entscheidung" glänzte, verbrachte er sein Privatleben fern des Rampenlichts im Chiemgau – dort, wo nun viele Menschen still um ihn trauern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Günther Maria Halmer bei der Premiere von "Max und die wilde Sieben" im Mathäser Filmpalast in München, August 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Claudia Halmer und Günther Maria Halmer bei der 74. Verleihung des Deutschen Filmpreises im Theater am Potsdamer Platz, Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Günther Maria Halmer im Jahr 2018

Anzeige