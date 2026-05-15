Schauspieler Günther Maria Halmer ist mit 83 verstorben

Trauer um Günther Maria Halmer (83): Der Schauspieler ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er soll in der Nacht zu Montag verstorben sein. Das meldet Bild unter Berufung auf sein engstes Umfeld. Nach Angaben des Blattes war Günther schwer an Krebs erkrankt. Millionen TV-Fans kannten sein Gesicht, viele verbanden ihn sofort mit seinen prägnanten Rollen. Für viele bleibt er unvergessen als "Tscharlie" und als Titelheld aus "Anwalt Abel". Nun nimmt die deutsche Film- und Serienwelt Abschied von einem Darsteller, dessen Figuren fest im Gedächtnis der Zuschauer verankert sind.

Bevor Günther seinen Durchbruch hatte, führte sein Weg erst zur Bundeswehr, dann ins Ausland – ehe er an der Otto-Falckenberg-Schule in München seine Schauspielausbildung begann. 1974 gelang ihm in Helmut Dietls Kultserie "Münchner Geschichten" der große Schritt in die erste Reihe. Als Karl "Tscharlie" Häusler verkörperte er einen bayerischen Lebenskünstler, schlagfertig und charmant, mit Ecken und Kanten und zugleich verletzlicher Seite. Die Figur machte ihn bundesweit bekannt und blieb untrennbar mit seinem Namen verknüpft. Später zeigte er in "Anwalt Abel" erneut, wie viel Präsenz er einer Hauptfigur verleihen konnte. Für Generationen von Fernsehzuschauern war er eines der markanten Gesichter des deutschen Fernsehens – ein Charakterdarsteller, den man sofort wiedererkannte.

Günther war gebürtig aus Rosenheim und fand über Umwege den Weg auf die Bühne. Sein Werdegang, von frühen Stationen außerhalb der Schauspielwelt bis zur renommierten Ausbildung in München, prägte seine Haltung und seine Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen. Mit Regisseur Helmut Dietl verband ihn die Arbeit an "Münchner Geschichten", einer Reihe, die bis heute als Meilenstein der Fernsehgeschichte gilt und ihn privat wie beruflich mit der Stadt München verband. In den Erinnerungen von Weggefährten, Fans und seiner künstlerischen Heimat lebt das Bild eines Schauspielers weiter, der seine Rollen mit spürbarer Menschlichkeit füllte.

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Getty Images Schauspieler Günther Maria Halmer im Jahr 2018

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Getty Images Günther Maria Halmer bei der Premiere von "Max und die wilde Sieben" im Mathäser Filmpalast in München, August 2020

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Getty Images Claudia Halmer und Günther Maria Halmer bei der 74. Verleihung des Deutschen Filmpreises im Theater am Potsdamer Platz, Berlin

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