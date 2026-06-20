Nach Marius-Urteil: Nora Haukland spricht über Partnergewalt

Nach der Verurteilung ihres Ex-Freundes Marius Borg Høiby (29) wegen Gewalt in Beziehungen hat sich die norwegische Influencerin Nora Haukland mit einem bewegenden Statement auf Instagram gemeldet. Darin spricht sie offen über ihre Erfahrungen mit Partnergewalt und die Nachwirkungen, die sie bis heute begleiten. Der Text richtet sich an alle, die die Entwicklungen rund um den Prozess verfolgt haben – und an alle, die selbst von häuslicher Gewalt betroffen sind oder jemanden kennen, dem es so ergangen ist. Nora schreibt, sie habe im Verlauf des Verfahrens "alles erhalten, von hoffnungsvollen Briefen bis zu Morddrohungen".

In ihrem Text schildert Nora, dass die Folgen von Partnergewalt tief im Körper verankert bleiben. "Noch heute bekomme ich Herzklopfen vom Geräusch einer zuschlagenden Tür, einem Mann, der stampft, oder einem aufheulenden Motorrad", schreibt sie. Außerdem erklärt sie, dass sie sich während der Beziehung immer weiter verkleinert habe – ihren Kleidungsstil, ihren Auftritt, ihre Präsenz in den sozialen Medien. All das habe sie zu verändern versucht, in der Hoffnung, der Gewalt zu entgehen. "Das Ergebnis? Es wurde nur schlimmer", stellt sie fest. Und sie richtet eine klare Botschaft an alle, die Opfer von Partnergewalt anhand ihrer Persönlichkeit oder ihres Erscheinungsbilds zu beurteilen versuchen: "Der gemeinsame Nenner ist nicht die Frau. Der gemeinsame Nenner ist der Mann, der die Gewalt ausübt."

Marius wurde vergangenen Montag zu vier Jahren Haft verurteilt – das Gericht sprach ihn in 34 von 40 Anklagepunkten schuldig, darunter psychische und physische Misshandlung von Nora. Er bestreitet die Vorwürfe und hat angekündigt, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Trotz der Möglichkeit eines weiteren Verfahrens zeigt sich Nora kämpferisch: "Wenn der Fall in die Berufung geht, bin ich bereit dafür. Ich werde mich nicht kleiner machen. Ich werde nicht schweigen. Und ich werde nicht brechen", schreibt sie.

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Instagram / norahaukland Nora Haukland, Influencerin

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Imago Marius Borg Høiby beim Jubiläum in Trondheim

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