Seitenhieb gegen William? Prinz Harrys Plan sorgt für Wirbel

Mitten in den Vorbereitungen für ihre bevorstehende Rückkehr nach Großbritannien sorgen Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) schon jetzt für royalen Zündstoff. Laut dem Podcast "The Daily Expresso" plant Harry, eine wichtige Ankündigung rund um die Invictus Games 2027 ausgerechnet im Villa Park in Birmingham zu machen – also im Stadion des Klubs Aston Villa, dem Lieblingsverein seines Bruders Prinz William (43). Podcast-Host JJ Anisiobi enthüllte diese Information in der jüngsten Folge gemeinsam mit TalkTV-Moderator Mark Dolan. "Ich habe erfahren, dass Harry seine Ankündigung in Birmingham im Villa Park machen wird – und ich glaube, das ist ein Seitenhieb gegen William", betonte JJ.

Mark Dolan ließ an seiner Einschätzung keinen Zweifel: "Wenn er zum Villa Park geht, ist das eine Kriegshandlung. Denn Villa gehört William – das sind seine Emotionen, seine Geschichte, seine Erzählung." William ist seit 25 Jahren bekennender Aston-Villa-Fan und reist dem Klub zufolge sogar für Auswärtsspiele um die Welt. Erst im Mai war der Prinz von Wales beim ersten Europapokal-Sieg des Klubs in Istanbul dabei und feierte ausgelassen mit den Spielern. Auch über eine mögliche Annäherung der beiden Brüder im Zuge des Besuchs äußerten sich die beiden Podcast-Gäste skeptisch. Mark zitierte dabei eine Quelle mit den Worten, William "hasst seinen Bruder zum Teufel".

Harry und Meghan wollen im nächsten Monat gemeinsam mit ihren Kindern Archie und Lilibet nach Großbritannien reisen – ein Besuch, der für die ganze Familie etwas Besonderes wäre. Für die Kinder wäre es die erste Rückkehr auf britischen Boden seit vier Jahren. Der konkrete Anlass ist die einjährige Countdown-Feier zu den Invictus Games Birmingham 2027, dem internationalen Mehrspartensportevent für verwundete und erkrankte Militärangehörige, das Harry 2014 ins Leben gerufen hat.

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie