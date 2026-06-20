Vorverkaufsboom: Wird "Toy Story 5" der Film des Jahres?

Mehr als 30 Jahre nach dem ersten Teil ist "Toy Story 5" heute in den USA in die Kinos gekommen – und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Bereits bei den Vorpremieren am Donnerstag spielte der neueste Pixar-Streifen satte 17,5 Millionen US-Dollar ein, das entspricht umgerechnet rund 15 Millionen Euro. Damit hat ihn bisher nur ein einziger Animationsfilm übertroffen: "Die Unglaublichen 2" erzielte bei seinen Vorpremieren 18,5 Millionen Dollar (rund 16 Millionen Euro). Zusammen mit den Vorverkaufseinnahmen von 70 Millionen US-Dollar (etwa 60 Millionen Euro) sieht es ganz danach aus, als würde Woody, Buzz und Co. ein historischer Kinostart gelingen.

Experten rechnen laut Filmstarts.de für das Startwochenende mit Einnahmen zwischen 150 und 175 Millionen US-Dollar in den USA – das entspricht etwa 130 bis 150 Millionen Euro. Sollten diese Prognosen zutreffen, wäre das gleichzeitig ein neuer Franchise-Rekord: Den bisherigen Höchstwert hält "Toy Story 4" mit rund 120 Millionen Dollar am Startwochenende (etwa 105 Millionen Euro). Einige Stimmen aus der Branche sehen sogar Chancen, dass der Film den aktuellen Animationsfilm-Rekord von "Die Unglaublichen 2" brechen könnte, der 2018 mit 182,5 Millionen Dollar (rund 160 Millionen Euro) am Eröffnungswochenende eine schier unglaubliche Marke gesetzt hatte. Langfristig könnte "Toy Story 5" sogar die Milliardengrenze knacken – bislang haben fünf Pixar-Filme dieses Kunststück geschafft, darunter "Toy Story 3" und "Toy Story 4".

Das Interesse am neuen "Toy Story"-Teil ist immens – und das überrascht kaum. Schon bei der Premiere Anfang Juni in Los Angeles war die Begeisterung groß: Kritiker und Zuschauer überboten einander mit Lob für den Streifen. In Deutschland müssen sich "Toy Story"-Fans leider noch etwas in Geduld üben: Hierzulande startet "Toy Story 5" erst am 23. Juli 2026 in den Kinos.

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Kevin Mazur/Getty Images for for TAS Rights Management Der Cast von Toy Story 5, 2026

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Getty Images Tom Hanks und Tim Allen posieren bei der "Toy Story 5" Premiere

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Getty Images Joan Cusack und die Figur Jessie beim UK-Launch von "Toy Story 5" in London

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