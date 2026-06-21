Cristiano Ronaldos Sohn bekommt eine fette Party zum 16.

Cristiano Ronaldo Jr. ist 16 Jahre alt geworden – und das wurde gebührend gefeiert! Georgina Rodríguez (32), die Verlobte von Fußballstar Cristiano Ronaldo (41), schmiss an diesem Wochenende eine luxuriöse Party für den Sohn ihres Partners. In einer sonnigen Villa feierten Cristiano Jr. und seine Freunde inmitten von blauen Luftballons und glitzernden "16"-Zeichen im Garten. Auf der Feier wurde ordentlich geschlemmt: Riesige Paellas wurden in gewaltigen Pfannen im Freien gekocht, und statt einer klassischen Geburtstagstorte überreichte Georgina dem Geburtstagskind einen imposanten Turm aus Donuts. Für die musikalische Unterhaltung sorgte eine Mariachi-Band, die ihm ein Ständchen brachte.

Ein Video von der ausgelassenen Party teilte Georgina auf TikTok. Zu sehen sind neben dem Festessen auch Gartenaktivitäten wie Sumoringen und Planschspaß im Pool. Cristiano selbst konnte an der Feier nicht persönlich teilnehmen. Der 41-Jährige ist derzeit mit der portugiesischen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA im Einsatz. Die Jungs verfolgten seine Spiele aber gemeinsam auf einer großen Leinwand beim Geburtstagsfest. In ihrer Bildunterschrift widmete Georgina dem Jubilar rührende Worte: "Auch wenn du fast zwei Meter groß bist, wirst du immer mein kleiner Junge sein. Ich wünsche dir ein Leben voller Liebe, Gesundheit und Erfolg, und ich hoffe, dass du dieses edle Herz nie verlierst, das dich so besonders macht. Mama, Papa und deine Geschwister lieben dich."

Cristiano Jr. wurde am 17. Juni 2010 geboren und ist Cristianos ältestes Kind aus einer früheren Beziehung. Sein Vater zieht ihn gemeinsam mit Georgina in Saudi-Arabien groß, wohin das Paar nach Cristianos Wechsel zu Al-Nassr im Jahr 2022 gezogen war. Neben Ronaldo Jr. gehören vier weitere Kinder zur Familie: die Töchter Alana und Bella sowie die Zwillinge Eva Maria und Mateo. Bella hatte einen Zwillingsbruder namens Angel, der kurz nach der Geburt verstorben ist. Zuletzt wurde berichtet, dass Al-Nassr erwägen soll, Ronaldo Jr. in den Profikader aufzunehmen – was Vater und Sohn womöglich bald gemeinsam auf dem Platz vereinen würde.

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TikTok / georginagio Cristiano Ronaldo Jr. feiert Geburtstag

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Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo Jr. bei The Best FIFA Football Awards in London

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Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und sein Sohn im Juni 2024