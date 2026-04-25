Spielt Cristiano Ronaldo Jr. bald im Verein seines Vaters?

Könnte sich beim saudischen Topklub Al Nassr bald ein ganz besonderes Vater-Sohn-Duo zusammenfinden? Berichten zufolge denkt der Verein ernsthaft darüber nach, Cristiano Ronaldo Jr. (15) noch in diesem Sommer in den Profikader aufzunehmen. Das würde bedeuten, dass der 15-Jährige künftig gemeinsam mit seinem Vater, Superstar Cristiano Ronaldo (41), auf dem Platz stehen könnte. Laut der arabischen Zeitung Al Wiam prüft Al Nassr diese Möglichkeit für die kommende Saison – eine Sensation, von der Cristiano schon lange träumen soll.

Eine endgültige Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen. Der Verein will erst am Ende der laufenden Spielzeit eine umfassende sportliche Bewertung des Nachwuchsspielers vornehmen. Das Trainerteam soll genau analysieren, ob Ronaldo Jr. bereits bereit für die Anforderungen im Profibereich ist. Im Juni wird er 16 Jahre alt. Auch was den Vater betrifft, scheinen die Pläne klar: Cristiano steht noch für eine weitere Saison bei Al Nassr unter Vertrag und soll laut Vereinsführung weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Sportlich läuft es für den Klub gerade ohnehin sehr rund – Al Nassr führt die Tabelle der Saudi Pro League an und befindet sich auf Meisterkurs.

Cristiano Ronaldo Jr. wurde am 17. Juni 2010 als erstes Kind des portugiesischen Fußballstars geboren. Lange blieb die Identität seiner Mutter öffentlich unbekannt. Cristiano wuchs mit dem Jungen als alleinerziehender Vater auf und betonte immer wieder, wie wichtig ihm die Rolle als Vater ist. Insgesamt hat der Fußballer fünf Kinder. Ob er seinem Sohn nun tatsächlich bald auf dem Profi-Rasen die Bälle zuspielen wird, bleibt vorerst offen.

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Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und sein Sohn im Juni 2024

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Getty Images Cristiano Ronaldo Jr. und sein Vater Cristiano Ronaldo

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Instagram / cristiano Cristiano Jr. und Cristiano Ronaldo