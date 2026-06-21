Dieser Auftritt besiegelte Zendayas Liebe zu Tom Holland

Es war ein Auftritt, der alles veränderte: Als Tom Holland (30) 2017 in der Sendung "Lip Sync Battle" Rihannas (38) Hit "Umbrella" performte – in schwarzen Rüschen-Shorts, einer Latex-Corsage und Netzstrümpfen, durchnässt vom Bühnenregen und umgeben von Feuerwerk –, soll bei Zendaya (29) ein Funke übergesprungen sein. Laut einem Insider der Mail on Sunday hat sich die Schauspielerin damals "heftig verliebt". Der Auftritt habe "alles besiegelt", so die Quelle gegenüber dem Blatt.

In dem viralen Video ist Zendaya als Zuschauerin zu sehen – zuerst fassungslos, den Mund weit aufgerissen, dann lachend und sichtlich begeistert. "Es ist nicht nur sexy, es zeigt, wie unglaublich talentiert er ist", zitiert die Mail on Sunday den Insider. "Es braucht viel Selbstbewusstsein für einen heterosexuellen Mann, um Drag so überzeugend hinzubekommen." Der Quelle zufolge könne man auf Zendayas Gesicht genau den Moment beobachten, in dem aus Ungläubigkeit Bewunderung wird: "Ich bin sicher, dass sie ihren Kindern diesen Clip eines Tages zeigen werden."

Dass aus dem Funkeln von damals eine Ehe geworden ist, bestätigte Tom zuletzt in einem Interview mit dem Magazin Esquire. Der Schauspieler sprach dabei auch offen darüber, was ihm die Beziehung bedeutet: "Sie ist meine beste Freundin, und ich bin am glücklichsten, wenn ich mit ihr zusammen bin. Aber ich habe mich auch noch nie so unterstützt und sicher gefühlt – wirklich nie." Dass die Trauung bereits stattgefunden hatte, hatte zuvor schon Zendayas Stylist Law Roach verraten: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Ihr habt sie verpasst. Das stimmt wirklich."

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Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2021

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Getty Images Tom Holland im Juni 2023

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" im Hotel in Madrid am 15. Juni 2026