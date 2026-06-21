Fiese Spitznamen: Mitschüler ärgerten Prinz William in Eton

Für Prinz William (44) werden Erinnerungen an seine eigene Schulzeit wach: Ab September wird sein ältester Sohn Prinz George (12) das traditionsreiche Eton College besuchen – genau jene Eliteschule in der Nähe von Windsor, an der auch William und Prinz Harry (41) unterrichtet wurden. Im Gespräch mit dem Telegraph erinnert sich nun ein ehemaliger Mitschüler an die gemeinsamen Jahre mit William in den späten 90ern. Der heutige Prinz von Wales sei dort keineswegs mit Samthandschuhen angefasst worden, berichtet er. Stattdessen habe es eher freche Sprüche und sogar einen spöttischen Spitznamen für den jungen Royal gegeben.

Der Ex-Mitschüler, der von 1995 bis 2000 mit William in Eton war, beschreibt die Stimmung in der Schulzeit als überraschend bodenständig. Viele Jungen hätten aus ähnlich wohlhabenden oder sogar noch älteren Adelsgeschlechtern gestammt, weshalb William zwar angesehen, aber nicht herausgehoben gewesen sei. "Er war beliebt, aber er war auch nur einer von vielen", erinnert sich der ehemalige Klassenkamerad laut Telegraph. Einen Sonderstatus habe es für den Thronfolger nicht gegeben – im Gegenteil: Einige Schüler hätten ihn scherzhaft als "upstart German" bezeichnet, also als eine Art "Emporkömmling aus Deutschland". Hintergrund dieser Stichelei seien die deutschen Wurzeln des Hauses Windsor gewesen, die viele der Internatsschüler ganz genau gekannt hätten. "Wir hatten keinen großen Respekt vor William, und ich glaube nicht, dass er das gewollt hätte", so der Ex-Mitschüler.

William habe sich nicht in den Vordergrund gedrängt. Als Prinzessin Diana (†36) 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, habe die Gruppe laut Mitschüler eine Reaktion gezeigt, die er als typisch britisch beschreibt. "Wir haben einfach geschwiegen", sagt er rückblickend und vermutet, dass William diese Zurückhaltung lieber gewesen sei, als mit Fragen überhäuft zu werden. Nun steht mit George schon die nächste Generation der Royals in den Startlöchern, um die altehrwürdigen Mauern von Eton zu durchschreiten. William selbst sprach laut OK! vor Kurzem mit einem Augenzwinkern über den teils "chaotischen" Schulalltag seiner Kinder und scherzte öffentlich, Charlotte und Louis sollten bitte pünktlich sein und nicht streiten. William und Kate (44) sind seit Jahren darauf bedacht, ihren Nachwuchs trotz königlicher Pflichten möglichst bodenständig aufwachsen zu lassen.

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Getty Images Prinz William kurz nach seinem Abschluss am Eton College im September 2000

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Getty Images Prinz William am Eton College 2000

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trooping the Colour 2026