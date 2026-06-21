James Van der Beeks Witwe teilt emotionale Worte am Vatertag

Der erste Vatertag nach dem Tod von James Van der Beek (†48) war für seine Witwe Kimberly van der Beek ein schmerzlicher Tag. Die Mutter – das Paar hat sechs gemeinsame Kinder – wandte sich am Sonntag auf Instagram an ihre Follower und widmete dem verstorbenen Schauspieler eine herzzerreißende Nachricht. "Ich vermisse dich so sehr und denke daran, wie großartig du in jeder Hinsicht warst, heute ganz besonders. Und irgendwie, von der anderen Seite aus? Bist du weiterhin Vater. Du bist ein Wunder", schrieb sie dort in einem emotionalen Post. Fans und Freunde fluteten die Kommentare mit Beileidsbekundungen und gedachten gemeinsam des beliebten Darstellers.

James war am 11. Februar 2026 an den Folgen eines Darmkrebsleidens im Stadium 3 gestorben, das er erst Ende 2024 öffentlich gemacht hatte. Der erste Vatertag ist damit einer der ersten großen Feiertage, den Kimberly ohne ihren Mann durchlebt. Ihr Post gilt als eines der persönlichsten Lebenszeichen der Familie seit seinem Tod. Unterdessen wächst die finanzielle Unterstützung für die Kinder weiter: Eine GoFundMe-Kampagne, die kurz nach James' Tod ins Leben gerufen wurde, hat inzwischen rund 2,9 Millionen Dollar eingesammelt – bereits innerhalb von 24 Stunden nach seinem Tod hatte sie die Millionenmarke überschritten.

Kimberly hatte zuletzt auch auf andere Weise gezeigt, wie sehr die Erinnerung an ihren Mann ihr im Alltag Halt gibt. Auf Instagram teilte sie alte Videos von James, in denen er über Elternschaft sprach – ein Zeichen dafür, dass seine Gedanken und Worte für sie und die Kinder weiterhin lebendig sind. James und Kimberly waren seit 2010 verheiratet.

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Instagram / vanderkimberly Kimberly Van der Beek mit ihrem Mann James Van der Beek

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Instagram / vanderkimberly James Van der Beek mit einer seiner Töchter

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Instagram / vanderkimberly James Van der Beek mit seinen sechs Kindern