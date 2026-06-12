James Van der Beek gab seiner Ex-Frau vor Tod seinen Segen

Heather McComb (49) hat sich in einem Interview mit Us Weekly über ihr letztes Treffen mit ihrem verstorbenen Ex-Mann James Van der Beek (†48) geöffnet. Die Schauspielerin, die vor Kurzem ihren Partner Scott Michael Campbell geheiratet hatte, verriet dabei eine bewegende Einzelheit: James und seine Frau Kimberly hatten von den Hochzeitsplänen gewusst – und das Paar voller Freude unterstützt. "James und Kimberly wussten beide, dass Scott und ich heiraten würden, und beide waren so voller Liebe, Unterstützung und Vorfreude", erzählte Heather dem Magazin. Dass sie diesen Segen noch von ihrem Ex-Mann erhalten konnte, bevor er im Februar nach einem Kampf gegen Darmkrebs im Alter von 48 Jahren gestorben war, bedeute ihr unglaublich viel.

"Seinen Segen für diese Ehe zu haben, ist etwas, das ich für immer in meinem Herzen tragen werde", betonte Heather gegenüber Us Weekly. Besonders in Erinnerung bleibe ihr, wie liebevoll James allen Menschen in seinem Leben begegnet sei: "Ich glaube, wenn ich zurückblicke, ist das wirklich das, was ich in meinem Herzen trage – einfach, wie er liebte, war etwas Schönes. Wie er jeden in seinem Leben liebte, besonders Kimberly und diese wunderschönen Kinder." Heather bezeichnete James und Kimberly in dem Interview außerdem als "wahre Seelenverwandte" und betonte ihre tiefe Bewunderung für dessen Witwe. Auch an ihrem Hochzeitstag selbst habe sie verstorbene Liebste ganz nah gespürt. "Ich weiß, dass wir an diesem Tag viele Menschen im Himmel hatten, die auf uns herabstrahlten", sagte sie. Ein doppelter Regenbogen, zwei Marienkäfer und zwei weiße Tauben seien dabei für sie und Scott spirituell bedeutsame Zeichen gewesen.

Erst vor einer Woche hatte Heather die süße Nachricht ihrer Hochzeit selbst öffentlich gemacht. Auf Instagram schwärmte sie danach von einem intimen Fest mit Familie und Freunden. "Gestern haben Scott und ich unter dem Bund Gottes offiziell geheiratet, vollzogen von meiner wunderbaren Schwester Essence Atkins, umgeben von den Menschen, die wir am meisten lieben, in unserer Lieblingsstadt Missoula, Montana", schrieb sie. Dazu legte sie nach: "Unsere Herzen sind erfüllt und demütig angesichts all der Liebe, die uns umgeben hat. Gott ist so gut."

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Getty Images James Van Der Beek und Heather McComb bei der Entertainment Weekly Party beim Sundance Film Festival 2006 in Park City, Utah

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Getty Images Heather McComb bei der Special Screening von "The Carters" im AMC The Grove 14 in Los Angeles

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Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024