James Van Der Beek vergaß am Schauspielset seine Schmerzen

Kurz vor seinem Tod im Februar dieses Jahres drehte James Van Der Beek (†48) noch eine letzte Fernsehrolle: In "Elle", einer neuen Prequel-Serie zu "Natürlich Blond", ist der Schauspieler als Bürgermeisterkandidat Dean Wilson zu sehen. Bei der Weltpremiere der Serie in New York City erinnerte sich Co-Showrunnerin Caroline Dries nun rührend an den Verstorbenen und verriet, welche Bedeutung die Arbeit am Set für ihn hatte. "James erzählte mir, dass ihm das Schauspielern ermöglichte, jemand anderes zu sein und den Schmerz zu vergessen, in dem er sich befand", sagte sie laut People vor einer Vorführung der ersten beiden Episoden.

Dries beschrieb James gegenüber dem Magazin außerdem als jemanden, der dem Cast gegenüber "nichts als Freundlichkeit" gezeigt habe. "Er brachte seine Töchter ans Set, saß mit uns auf Plastikklappstühlen, brachte uns zum Lachen, erzählte uns Geschichten", so die Showrunnerin. Auch Co-Showrunnerin Laura Kittrell schwärmte gegenüber People von dem Schauspieler: "Er war einfach so unterhaltsam und spielfreudig und hatte so eine tolle Energie und eine positive Einstellung am Set." Es sei außerdem "wirklich besonders" gewesen, ihn als Vater zu erleben, ergänzte sie. Die Töchter des Verstorbenen, die er mit seiner Frau Kimberly hatte, seien "Natürlich Blond"-Fans und "die blondesten Mädchen, die ich je gesehen habe" gewesen, so Kittrell.

"Elle" ist eine Vorgeschichte zu dem Kultfilm "Natürlich Blond" – im Englischen "Legally Blonde" – aus dem Jahr 2001, in dem Reese Witherspoon (50) die Hauptrolle der Elle Woods spielte. In der neuen Serie übernimmt Lexi Minetree die Figur – und zwar als Teenager im Jahr 1995. James Van Der Beek ist im Februar im Alter von 48 Jahren an den Folgen eines Darmkrebses im dritten Stadium gestorben, mit dem er im Jahr zuvor an die Öffentlichkeit gegangen war. Die Serie "Elle" startet am 1. Juli bei Prime Video.

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Getty Images James Van Der Beek, Schauspieler

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Instagram / leximinetree Lexi Minetree, Schauspielerin

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Getty Images Bei der Premiere von "Elle" in New York: Lexi Minetree und Reese Witherspoon