Kimberly Van Der Beek fühlt sich mit James (†) verbunden

Vier Monate nach dem Tod von James Van Der Beek (†48) öffnet sich seine Witwe Kimberly Van Der Beek erneut über ihre tiefe Verbundenheit zu dem verstorbenen Schauspieler. Auf Instagram teilte Kimberly jetzt berührende Throwback-Fotos, auf denen sie und James innige Momente als Paar und als Eltern zeigen. Dazu schrieb sie die Worte: "Liebling, die Liebe stirbt nicht. Der Tod trennt uns nicht." In ihren Stories erinnerte sich Kimberly außerdem daran, wie James "immer irgendetwas gebaut hat, mit einem Kind im Schlepptau". Der frühere "Dawson's Creek"-Star war im Februar im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs gestorben und hinterlässt neben seiner Frau auch ihre sechs gemeinsamen Kinder.

Schon kurz nach James' Tod hatte Kimberly ein erstes ausführliches Statement veröffentlicht. Darin erklärte sie, ihr Mann sei "friedlich" gegangen und habe seine letzten Tage mit "Mut, Glauben und Anmut" verbracht. Seitdem nimmt die trauernde Ehefrau ihre Follower immer wieder mit auf ihre Reise durch den Verlust. Vor Kurzem beschrieb sie in einem weiteren Post, wie sich der Schmerz in den vergangenen Monaten verändert habe: Der anfängliche Schock sei gewichen, nun setze sich die Realität immer mehr durch. "Worte fassen nicht, was Trauer ist", schrieb sie und betonte zugleich, sie fühle James' Präsenz, ihre Verbindung zu Gott habe sich vertieft und sie vertraue darauf, dass dieser Weg für ihre Familie bestimmt sei. Auch zum ersten Vatertag ohne ihren Mann veröffentlichte Kimberly einen emotionalen Beitrag, in dem sie sich direkt an James wandte.

Zu dem Ehrentag für alle Väter erinnerte die sechsfache Mutter auf Instagram daran, wie sehr James in seiner Rolle als Papa aufgegangen sei. "Ich vermisse dich so sehr und denke heute daran, wie großartig du in jeder Hinsicht warst", schrieb sie und ergänzte, dass James "von der anderen Seite" weiterhin als Vater präsente Führung gebe: "Du bist ein Wunder." Enge Freunde des Paares schlossen sich den liebevollen Worten an. Schauspielerin Nikki Reed (38) kommentierte unter dem Vatertagspost: "Der Beste der Besten für immer. Wir lieben dich so sehr, James. Wir umarmen all deine Kleinen heute und immer." Schauspieler Dave Annable nannte James schlicht "den besten Vater, den es je gab".

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Instagram / vanderkimberly Kimberly Van der Beek mit ihrem Mann James Van der Beek

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Instagram / vanderkimberly James Van der Beek mit seinen sechs Kindern

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