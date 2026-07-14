Co-Star teilt Fotos von James Van der Beek am "Elle"-Set

Gut vier Monate nach seinem Tod erinnert June Diane Raphael auf Instagram an ihren verstorbenen Kollegen James Van Der Beek (†48). Am Montag teilte die Schauspielerin auf der Plattform eine Reihe von Fotos vom Set der Serie "Elle", in der sie und James gemeinsam zu sehen sind. Besonders berührend: Eines der Bilder zeigt den Schauspieler zusammen mit seiner damals zwölfjährigen Tochter Annabel, die ihren Vater bei der Arbeit besuchen durfte. "Es ist schwer in Worte zu fassen, wie besonders meine Zeit mit James war", schrieb June zu den Aufnahmen.

In ihrem Post auf Instagram schwärmte June ausführlich von der gemeinsamen Zeit am Set und hob dabei vor allem hervor, wie sehr James seiner Familie verbunden war. "Er sprach zwischen jeder Einstellung über seine Kinder und Kimberly", schrieb die Schauspielerin. Gegenüber dem Magazin People ergänzte sie, dass James seine Töchter Annabel und Emilia mehrmals mit ans Set gebracht habe. "Ich weiß, wie viele Schauspieler sehr darauf bedacht sind, welche Sets sie ihren Kindern zeigen. Deshalb hat es mir unglaublich viel bedeutet, dass er das mehrmals getan hat." James hinterlässt seine Frau Kimberly Van Der Beek sowie sechs gemeinsame Kinder: die Töchter Olivia, Annabel, Emilia und Gwendolyn sowie die Söhne Joshua und Jeremiah.

James Van Der Beek starb im Februar dieses Jahres im Alter von 48 Jahren, nachdem er mehr als ein Jahr zuvor seine Diagnose Darmkrebs öffentlich gemacht hatte. Sein letzter Auftritt auf der Leinwand war die Rolle des Bürgermeisterkandidaten Dean Wilson in "Elle", dem Prequel zur beliebten Komödie "Legally Blonde". Die Serie würdigte ihn mit einer Gedenkeinblendung nach der dritten Episode mit den Worten "In liebevoller Erinnerung an James Van Der Beek". June resümierte gegenüber People: "Ich halte meine Zeit mit James für die bedeutungsvollste Zeit meiner Karriere."

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Instagram / junediane June Diane Raphael mit James Van der Beek und seiner Tochter am Set von "Elle".

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Getty Images Bei der Premiere von "Overcompensating" in Los Angeles: Ankunft am Hollywood Palladium

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Instagram / vanderjames James Van der Beek und seine sechs Kinder, November 2022