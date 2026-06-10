James Van der Beeks Witwe rührt mit alten Videos zu Tränen

Vier Monate nach dem Tod von James Van der Beek (†48) meldete sich seine Frau Kimberly mit neuen, zutiefst emotionalen Einblicken in ihr Leben ohne den beliebten Schauspieler. Auf Instagram teilte Kimberly mehrere alte Videos, in denen James über Elternschaft und den Umgang mit Schmerz sprach. In einem Clip von 2023 erklärte der frühere "Dawson’s Creek"-Star, wie wichtig es sei, Kinder ihre Gefühle selbst durchleben zu lassen, statt ihren Kummer sofort zu übertünchen. Kimberly schrieb dazu: "Lasst sie ihren eigenen Schmerz fühlen – und beobachtet, wie schnell sie allein darüber hinwegkommen." Sie machte damit klar, wie sehr sie seine Worte noch heute berühren.

In einer weiteren Sequenz aus dem Podcast "Bathroom Chronicles" erinnerte der verstorbene Serienstar daran, wie problematisch er den Begriff "Fehlgeburt" findet, weil er Frauen die alleinige Verantwortung zuschreibt. Kimberly, die in ihrer Ehe mit James selbst Schwangerschaftsverluste und einen langen Kinderwunsch erlebt hatte, betonte in der Bildunterschrift, wie viel ihr diese Haltung bedeutete. "Ich bin so gesegnet, dass ich mit diesem Mann verheiratet sein durfte und mit ihm sowohl Schwangerschaftsverluste als auch Geburten erlebt habe", hielt sie fest.

Neben ihren ganz persönlichen Erinnerungen sprach Kimberly auch über die immense Unterstützung, die ihre Familie seit James' Krebsdiagnose erfährt. Wegen der hohen Behandlungskosten und der langen Krankheitsphase geriet die Familie des Schauspielers finanziell stark unter Druck. Eine von einem Freund ins Leben gerufene GoFundMe-Kampagne sammelt deshalb weiterhin Spenden für Kimberly und die sechs Kinder Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn und Jeremiah. Die Organisatoren berichten dort von der emotionalen und finanziellen Belastung, die James’ Erkrankung mit sich brachte, und davon, wie viele Fans und Weggefährten helfen wollen. Kimberly bedankte sich in ihrem neuen Post ausdrücklich für diese Welle der Anteilnahme, die sie als "gewaltig" und völlig unerwartet beschrieb. Auch in früheren Beiträgen hatte sie immer wieder gezeigt, wie eng ihre Patchwork-Familie zusammenhielt und wie sehr James seine Rolle als Vater liebte – Erinnerungen, auf die sie nun in ihren bewegenden Rückblicken zurückgreift.

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Getty Images Kimberly und James Van Der Beek im September 2023

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Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek mit ihren sechs Kindern im Juli 2022

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Instagram / vanderjames James Van der Beek und seine sechs Kinder, November 2022