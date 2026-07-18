So erlebte "Elle"-Star Lexi James Van der Beek am Set

Lexi Minetree hat nun bewegende Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit James Van der Beek (†48) am Set der Serie "Elle" geteilt. In dem Podcast "Great Chat Show" von Josh Smith schwärmte die Schauspielerin von der Ausstrahlung ihres Co-Stars und verriet, dass sie sein Tod mit nur 48 Jahren tief getroffen habe. "Es brach mir das Herz, als ich hörte, was passiert war", sagte sie. James, bekannt durch seine Paraderolle in Dawson's Creek, hatte die Prequel-Serie zur Kinokomödie "Natürlich Blond" im Frühjahr 2025 gedreht und war im Februar dieses Jahres nach einem Kampf gegen Darmkrebs gestorben.

Lexi erinnert sich noch lebhaft an das erste Aufeinandertreffen mit James. "Als ich ihn zum ersten Mal traf, waren wir im Haar- und Maskenbildner-Trailer. Er kam herein und hat einfach diese natürliche Ausstrahlung", erzählte sie im Podcast. "Es fühlte sich fast so an, als würde Matthew McConaughey hereinkommen – er hat einfach diesen Charme und diese Freundlichkeit." Besonders beeindruckte sie, dass der 48-Jährige trotz allem, was er durchgemacht hatte, auf jede einzelne Person im Raum zuging und sich vorstellte. Einer ihrer liebsten Momente war, als er seine Töchter Annabel und Emilia ans Set mitbrachte.

In der Serie "Elle", die Reese Witherspoon (50) als ausführende Produzentin begleitet, verkörpert Lexi eine junge Elle Woods in ihren Highschooljahren im Jahr 1995. James spielte darin Bürgermeisterkandidat und Schulleiter Dean Wilson – seine letzte Rolle überhaupt. Dass die Dreharbeiten für ihn eine besondere Bedeutung hatten, hatte Showrunnerin Caroline Dries bereits bei der Weltpremiere der Serie in New York City deutlich gemacht, wie People berichtete: James habe ihr erzählt, dass ihm das Schauspielern ermöglichte, seinen Schmerz zu vergessen und in eine andere Person zu schlüpfen. Seine Witwe Kimberly Brook, mit der er seit 2010 verheiratet war, berichtete bei der Premiere, dass die Töchter Annabel und Emilia ihren Vater jeweils getrennt am Set besuchen durften – und dass er sehr stolz auf die Rolle gewesen sei.

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Shane Anthony Sinclair / Getty Images, Kevin Winter / Getty Images Collage: Lexi Minetree und James Van der Beek

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Amazon MGM Studios Prime-Original-Serie "Elle"

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Instagram / junediane June Diane Raphael mit James Van der Beek und seiner Tochter am Set von "Elle".