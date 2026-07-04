"Elle"-Stars ehren James Van Der Beek mit stiller Hommage

Bei der Londoner Premiere der neuen Prime-Video-Serie "Elle" haben die Hauptdarsteller ihren verstorbenen Kollegen James Van der Beek (†48) mit bewegenden Worten geehrt, so The Standard. Der Schauspieler, der im Februar im Alter von 48 Jahren nach einer Krebserkrankung im dritten Stadium verstorben war, ist in der Serie in vier Episoden als Dekan Dean Wilson zu sehen – und hinterließ beim gesamten Cast offenbar einen bleibenden Eindruck. Auf dem pinken Teppich der Premiere erinnerten sich seine Mitstreiter gegenüber an einen Mann, der weit mehr als nur sein schauspielerisches Talent mit ans Set gebracht hatte.

Chandler Kinney, die in der Serie als Kimberly die beste Freundin von Elle spielt, schwärmte: "James war so ein wundervoller Mensch, und ich bin unglaublich dankbar, dass ich Zeit mit jemandem wie ihm verbringen durfte." Sie fügte hinzu: "Er war so großzügig mit seiner Zeit und seiner Energie, und das ist etwas, das man nicht tun muss – schon gar nicht, wenn man James Van der Beek ist. Er hat sich für jeden Zeit genommen, er kam immer mit einem Lächeln." Auch ihre Kollegin Gabrielle Policano, die die Figur Liz verkörpert, zeigte sich bewegt: "Er war ein unglaublicher Mann, ein unglaublicher Mensch, ein unglaublicher Schauspieler. Und er hat nichts von dem, was er durchmachte, in unseren gemeinsamen Raum gebracht – das war ein totales Geschenk." Produzentin Reese Witherspoon (50), die mit dem originalen "Natürlich blond" selbst zum Star wurde, bezeichnete James als "außerordentlich talentierten Mann, der in jeder Situation große Freundlichkeit und Würde gezeigt hat".

"Elle" ist ein Prequel zu Witherspoons Kinohit "Natürlich blond" aus dem Jahr 2001 und spielt in den 90er-Jahren, als die spätere Harvard-Studentin Elle Woods noch zur Highschool geht. Die Rolle, die Reese damals berühmt machte, übernimmt nun Newcomerin Lexi Minetree – und die Produzentin ließ es sich nicht nehmen, die junge Darstellerin während der aufwendigen Dreharbeiten persönlich zu unterstützen. "Sie schaut immer nach mir und fragt, ob ich auf mich achte", erzählte Lexi gegenüber The Standard. "Ob ich Wasser trinke, ob ich schlafe – sie hat mich daran erinnert, auf meinen Körper, meinen Geist und meine Seele zu achten." Die dritte Episode der Serie ist dem Andenken von James gewidmet.

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IMAGO / ZUMA Press James Van der Beek, Schauspieler

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Getty Images Bei der Premiere von "Elle" in New York: Lexi Minetree und Reese Witherspoon

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Getty Images Schauspielerin Chandler Kinney

Amazon MGM Studios Prime-Original-Serie "Elle"

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