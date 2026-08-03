Kimberly emotional: Hochzeitstag ohne James Van Der Beek

Für Kimberly Van Der Beek ist es ein besonders emotionaler Tag: Zum ersten Hochzeitstag ohne James Van Der Beek (†48) gedenkt sie ihrem verstorbenen Ehemann mit rührenden Worten im Netz. Auf Instagram teilte Kimberly am 1. August mehrere innige Schnappschüsse – romantische Pärchenfotos mit dem Dawson's Creek-Star, aber auch liebevolle Familienmomente mit ihren sechs Kindern Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn und Jeremiah. Dazu schrieb sie, dass sie sich vor 16 Jahren "wie die glücklichste Frau der Welt" gefühlt habe, als sie James das Jawort gab.

"Die Schönheit dieser Ehe entfaltet sich jeden Tag aufs Neue durch all diese unglaublichen Kinder, die wir haben", so Kimberly. James sei weiterhin präsent und begleite sie durch den Alltag, erklärte sie und fügte hinzu, sie sei "auf ewig dankbar". James war im Februar im Alter von 48 Jahren an den Folgen von Darmkrebs gestorben, nachdem bei ihm 2023 die Diagnose gestellt worden war. In einem Statement auf ihrem Instagram-Account hieß es damals, der Schauspieler habe seine letzten Tage mit "Mut, Glauben und Anmut" gemeistert. Nur wenige Tage vor seinem Tod hatten die beiden ihr Eheversprechen noch einmal erneuert: Bei einer schlichten Zeremonie im Schlafzimmer ihres Hauses in Texas tauschten James und Kimberly neue Ringe, umgeben von Blumen, Kerzen, enger Familie und Freunden.

Gegenüber dem Magazin People beschrieb Kimberly diesen Moment später als "schlicht, wunderschön und bewegend" und erzählte, dass der Musiker Poranguí die Zeremonie mit "Somewhere Over the Rainbow" beendet habe. Vor seinem Tod hatte James immer wieder hervorgehoben, wie sehr er auf die Unterstützung von Kimberly vertraute. In der TV-Show "Today" sagte der Schauspieler im vergangenen Dezember: "Ich wäre nicht am Leben, wenn es meine Frau nicht gäbe." Sie habe in der schweren Krankheitsphase die Rolle der Pflegerin übernommen und zugleich den gesamten Haushalt gemanagt. Auch nach seinem Tod sucht Kimberly offenbar weiter Wege, die Verbindung zu ihrem Mann und ihrem Familienleben zu bewahren – etwa, indem sie in den sozialen Medien regelmäßig alte Pärchen- und Familienfotos teilt.

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Instagram / vanderkimberly Kimberly und James Van Der Beek auf ihrer Farm

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Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek mit ihren sechs Kindern im Juli 2022

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Getty Images Kimberly und James Van Der Beek im Januar 2019 in Beverly Hills