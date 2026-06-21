Jamie Lynn Spears gibt erstes Interview mit Tochter Maddie

Jamie Lynn Spears (35) und ihre Tochter Maddie haben sich erstmals gemeinsam für ein Interview zusammengesetzt – und dabei ganz offen über die turbulenten Jahre gesprochen, die hinter ihnen liegen. Gegenüber People erinnerte sich die Schauspielerin, die durch die Serie "Zoey 101" bekannt wurde, an die Zeit, als sie mit 16 Jahren schwanger wurde und mit einem enormen öffentlichen Druck konfrontiert war. "Man nannte mich die größte Enttäuschung der Welt", blickte sie zurück. Um dem Medienrummel zu entkommen, zog Jamie Lynn damals aus Hollywood weg – nach Louisiana, wo sie versuchte, ein ruhigeres Leben für sich und ihre Tochter aufzubauen. Maddie ist inzwischen 18 Jahre alt, hat gerade die Schule abgeschlossen und wird im August an der University of Southern Mississippi Gesundheitswissenschaften studieren und Softball spielen.

Im Interview sprachen Mutter und Tochter auch über einen einschneidenden Moment, der die Familie für immer verändert hat: Im Jahr 2017 verunglückte Maddie schwer bei einem ATV-Unfall auf dem Familiengrundstück. Sie wurde unter Wasser in einem Teich eingeschlossen, per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen und lag zwei Tage lang im Koma. "Ich glaube, unser Glaube ist dadurch viel stärker geworden. Es hat die Dinge wirklich in die richtige Perspektive gerückt", sagte Maddie dazu. Noch kurz vor dem Unfall hatte sie sich eine kleine Schwester gewünscht – und kaum aus dem Koma erwacht, fragte sie ihre Mutter direkt danach. "Als sie aus dem Koma kam, sagte sie: 'Wirst du mir dieses Baby noch geben?'", erinnerte sich Jamie Lynn lachend. Ein Jahr später kam Töchterchen Ivey zur Welt.

Die enge Bindung zwischen Jamie Lynn und Maddie erinnert die Tochter selbst an das berühmte Mutter-Tochter-Gespann aus der Serie "Gilmore Girls". "Sie sind zusammen aufgewachsen, und das sind wir auch irgendwie", sagte Maddie über sich und ihre Mutter. Dass Maddie mit einer prominenten Familie aufgewachsen ist, führte in der Kindheit übrigens zu einer charmanten Verwechslung: Da die Berühmtheit ihrer Tante Britney Spears (44) für das Mädchen ganz selbstverständlich war, glaubte sie eine Zeit lang, alle Popstars seien ihre Tanten. "Sie sagte: 'Tante Gaga! Tante RiRi!'", erzählte Jamie Lynn schmunzelnd. Während Maddie nun ihre eigenen Wege geht, zeigt sich ihre Mutter emotional bewegt: "Ich bin so stolz auf sie und alles, was sie erreicht hat, aber ich weine auch im Auto, weil ich mein Baby nicht mehr jeden Tag zu Hause haben werde", gestand sie. "Sie wird immer mein Baby sein."

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Instagram / jamielynnspears Maddie Aldridge und Jamie Lynn Spears im Mai 2026

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Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihrer Familie

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Getty Images Britney Spears mit ihrer Schwester Jamie Lynn, 2003