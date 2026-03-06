Kurz vor Britney-Skandal: Jamie Lynn Spears wird emotional

Jamie Lynn Spears (34) meldet sich mit nachdenklichen Worten, während um ihre Schwester Britney Spears (44) der nächste Wirbel tobt: Auf Instagram teilt Jamie Lynn mehrere Schnappschüsse vom Set der Netflix-Serie "Sweet Magnolias" in Georgia, auf denen sie eng mit ihren kleinen Serientochter-Darstellerinnen Emma und Ava Minton kuschelt. Zu einem Foto, das eine innige Umarmung zeigt, schreibt die Schauspielerin: "Ich denke, wir könnten alle gerade eine große Umarmung gebrauchen, besonders von den zwei süßesten und niedlichsten TV-Töchtern, die es je gab." Nur wenige Stunden später wird Britney in Kalifornien von der Highway Patrol festgenommen – der Vorwurf: Fahren unter Alkoholeinfluss.

Die Sängerin wurde gegen 21:30 Uhr Ortszeit gestoppt, nachdem sie in ihrem BMW mit hoher Geschwindigkeit gefahren sein und in den Verkehrsspuren geschwenkt haben soll. Sie wurde in Gewahrsam genommen und am frühen Donnerstagmorgen gegen drei Uhr gebucht, bevor sie wieder freigelassen wurde. Laut TMZ soll in ihrem Wagen eine "unbekannte Substanz" gefunden worden sein, Tests sollten Aufschluss darüber geben, worum es sich dabei handelte. Eine Quelle erklärte gegenüber PageSix, Britney sei "sehr emotional" gewesen und fühle sich "beschämt und peinlich berührt". Darüber hinaus sei die "Womanizer"-Interpretin "sehr traurig".

Die Verhaftung erfolgte vier Jahre nach dem Ende der Vormundschaft, unter der Britney von 2008 bis 2021 stand. In dieser Zeit kontrollierte ihr Vater Jamie Spears (73) ihr Leben und ihre Finanzen. Britney erklärte später, sie sei zu Medikamenten gezwungen worden, durfte nicht Auto fahren und musste 2018 gegen ihren Willen auf Welttournee gehen. Erst nach der Kampagne der Fans, der "Free Britney"-Bewegung, wurde die Vormundschaft beendet. Das Verhältnis zwischen Britney und ihrer jüngeren Schwester Jamie Lynn gilt seit Jahren als angespannt. 2021 warf Britney ihr öffentlich vor, von der Vormundschaft gewusst und ihr nicht geholfen zu haben. Jamie Lynn bestritt die Vorwürfe und erklärte, sie habe nicht gewusst, wie problematisch die Situation gewesen sei.

Getty Images Britney Spears und ihre Schwester Jamie Lynn Spears bei den "Teen Choice Awards" 2002

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears und ihre Serientöchter Emma und Ava Minton, März 2026

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie