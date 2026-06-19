So lieben die Stars aus "Süße Magnolien" wirklich

Bei Süße Magnolien knistert es wieder gewaltig – und zwar nicht nur auf dem Bildschirm! Seit dem 11. Juni läuft Staffel fünf der beliebten Netflix-Serie, in der sich alles um die Liebeswirren in der Kleinstadt Serenity dreht. Während Fans mit Maddie, Helen und Dana Sue mitfiebern, sind viele Stars der Serie privat längst im Liebesglück angekommen. Vor allem Anneliese Judge (24), Jamie Lynn Spears (35), Carson Rowland (28) und Brandon Quinn (48) geben in Interviews und auf Social Media spannende Einblicke in ihre Beziehungen – vom Jahrzehnte-Ehebund bis zur jungen Liebe, die erst vor Kurzem öffentlich wurde.

JoAnna Garcia Swisher, die die alleinerziehende Mutter Maddie Townsend spielt, ist mit Nick Swisher verheiratet und zieht zwei Kinder groß. Heather, die Serien-Anwältin Helen, ist seit über zwanzig Jahren mit dem früheren Footballprofi Brian Musso glücklich. Die Grammy- und Tony-Gewinnerin und ihr Mann, die drei gemeinsame Kinder haben, halten ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Das macht auch Brooke Elliott (51), alias Dana Sue. Ob sie aktuell ihr Leben mit jemandem teilt, ist nicht bekannt. Deutlich offener zeigen sich dagegen Nachwuchsstar Anneliese und ihr Freund Cameron Zahand. Auf Instagram widmete die Darstellerin von Dana Sues Tochter Annie ihrem Partner einen emotionalen Geburtstags-Post: "Irgendwann zwischen jetzt und der Nacht, in der wir uns begegnet sind, hast du meine Mauern eingerissen und sie mit Fenstern wieder aufgebaut, damit die Sonne hereinscheinen kann. Deine Liebe ist Balsam für die Wunden der Welt", schrieb sie und machte damit klar, wie wichtig die Beziehung für sie ist.

Auch bei den anderen Fanlieblingen spielt sich hinter den Kulissen einiges ab. Jamie Lynn, die in Serenity als Noreen für Drama sorgt, ist privat seit 2014 mit Jamie Watson (44) verheiratet und lebt mit ihm und ihren beiden Töchtern Maddie und Ivey in einer Patchworkfamilie. Carson, der Maddies ältesten Sohn Tyler verkörpert, gab 2021 seiner Partnerin Maris das Jawort; 2023 kam Tochter Eden zur Welt, 2025 folgte Sohn Asa. Serienstar Brandon, der in "Süße Magnolien" als romantischer Kandidat für Dana Sue bekannt ist, feierte 2022 mit Ehefrau Rachel bereits 20 Jahre Ehejubiläum. Auf Instagram schwärmte er zuvor an ihrem Geburtstag: "Die Liebe meines Lebens, meine beste Freundin und Seelenverwandte. 22 Jahre, und meine Liebe zu dir wird mit jedem Tag stärker und tiefer."

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Netflix Dana Sue, Maddie und Helen aus "Süße Magnolien"

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Getty Images Nick Swisher und Joanna Garcia bei der Cedars-Sinai & Sports Spectacular Gala 2019 in Inglewood

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Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihrer Familie

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