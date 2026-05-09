Tochter Maddies Abschluss macht Jamie Lynn Spears emotional

Jamie Lynn Spears (35) steht kurz vor einem emotionalen Meilenstein: Ihre Tochter Maddie Briann Aldridge (17) schließt demnächst die Highschool ab – und die Sängerin kann ihre Gefühle kaum verbergen. Auf Instagram teilte Jamie Lynn nun rührende Einblicke in die Vorbereitungen auf die Abschlussfeier. "Schon jetzt emotional angeschlagen, dabei hat die eigentliche Abschlussfeier noch gar nicht stattgefunden", schrieb sie zu einem Beitrag. Zu sehen ist unter anderem, wie Maddie in die National Honor Society aufgenommen wird – eine Ehrung für besonders engagierte Schüler. Mutter und Tochter posierten dabei gemeinsam, Jamie Lynn in einem roten Sommerkleid, Maddie in einem rosa-weiß karierten Kleid mit Abschluss-Robe.

Weitere Bilder zeigen Maddies schwarzen Abschlussmantel, der mit einer goldenen Schärpe und mehreren Medaillen geschmückt ist – ein Beweis für ihre Plätze auf der Highschool-Ehrenliste. Auf dem Sportplatz ließ sich die Schülerin für offizielle Abschlussfotos ablichten, im weißen Kleid mit Blumendetails, gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Ivey Joan Watson (8). Auch ein luxuriöses Geschenk von Chanel ist auf den Fotos zu sehen.

Maddie, die im vergangenen Jahr von einer Nahtoderfahrung berichtete, ist Jamie Lynns älteste Tochter, die die Sängerin mit ihrem Ex-Verlobten Casey Aldridge bekommen hat – beide waren damals noch Teenager. Bereits Ende April hatte Jamie Lynn auf Instagram ein Foto der Abschlusseinladungen gepostet und dazu geschrieben: "Die Abschlusseinladungen sind verschickt, Hut und Mantel sind eingetroffen, und der letzte reguläre Schultag ist da... Ich glaube, der angenehme Zustand der Verleugnung, in den ich mich gezwungen habe, muss enden, denn die Realität der Zeit kommt auf mich zu wie ein Güterzug."

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Instagram / jamielynnspears Maddie Aldridge und Jamie Lynn Spears im Mai 2026

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Instagram / jamielynnspears Maddie Aldrige und ihre Schwester Ivey Joan Watson, Mai 2026

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Getty Images Jamie Lynn Spears, Sängerin