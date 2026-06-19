So nahe stehen sich Jamie Lynn Spears und Tochter Maddie

Jamie Lynn Spears (35) und ihre Tochter Maddie Briann Aldridge (18) haben sich erstmals gemeinsam für ein Interview zusammengesetzt – und dabei gaben die beiden ganz offen Einblicke in ihre besondere Mutter-Tochter-Beziehung. Gegenüber dem Magazin People sprachen sie über ihre gemeinsame Geschichte, ihre Träume und die bevorstehende große Veränderung: Maddie, die im vergangenen Monat ihren Highschool-Abschluss gemacht hat und im August 18 Jahre alt wird, verlässt bald das Elternhaus, um an der University of Southern Mississippi Gesundheitswissenschaften zu studieren und Softball zu spielen. "Ich bin so stolz auf sie und alles, was sie erreicht hat, aber ich weine auch im Auto, weil ich mein Baby nicht mehr jeden Tag zu Hause haben werde", sagte Jamie Lynn in dem Interview. "Sie wird immer mein Baby sein."

Maddie wurde geboren, als Jamie Lynn gerade einmal 17 Jahre alt war. Die Sängerin beschreibt die Zeit als herausfordernd – sie zog damals bewusst weg aus Hollywood nach Mississippi, um ihrer Tochter ein stabiles Umfeld zu bieten. 2014 heiratete Jamie Lynn den Unternehmer Jamie Watson (44). Drei Jahre später wurde das Familienglück durch einen schweren ATV-Unfall auf die Probe gestellt: Maddie wurde unter Wasser eingeklemmt, nachdem das Fahrzeug in einen Teich auf dem Familiengrundstück gestürzt war. Sie wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht und lag dort zwei Tage im Koma. Sie erholte sich vollständig. Heute träumt sie davon, selbst Kinderärztin zu werden – auch inspiriert von ihrer eigenen Erfahrung mit einer Gesundheitskrise. Jamie Lynn hat für die Zukunft bereits ganz konkrete Wünsche: "Ich hoffe, ich arbeite in ihrer Arztpraxis. Und ich hoffe, ich verbringe Zeit mit unseren Enkeln und verziehe sie maßlos, bringe sie zur Weißglut und wohne gleich nebenan – genau so wie jetzt."

Dass Jamie Lynn für Maddies Schulzeit so präsent wie möglich sein wollte, zeigte sich zuletzt daran, dass sie während der Dreharbeiten zur fünften Staffel der Netflix-Serie "Sweet Magnolias" in Atlanta immer wieder nach Louisiana flog, um bei wichtigen Momenten wie dem Abschlussball und der Homecoming-Feier dabei zu sein. Kurz vor dem Schulabschluss hatte die Sängerin bereits auf Instagram emotionale Einblicke in die Vorbereitungen geteilt und geschrieben, sie sei schon jetzt emotional aufgewühlt – dabei hatte die eigentliche Feier noch gar nicht stattgefunden. Für Maddie ist eines klar, egal was die Zukunft bringt: "Wir werden immer füreinander da sein."

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Getty Images Jamie Lynn Spears im Dezember 2022

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Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihrer Familie

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Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears und ihre Tochter Maddie Briann Aldridge vor ihrem Junior-Prom 2025