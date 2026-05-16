Im Rollstuhl: Jamie Spears besucht den Abschluss von Enkel

Bei der Abschlussfeier seiner Enkelin Maddie war Jamie Spears (73) jetzt wieder öffentlich zu sehen – das erste Mal seit seiner Beinamputation vor zwei Jahren. Der 73-jährige Vater von Popstar Britney Spears (44) erschien am 8. Mai in Hammond, Louisiana, im Rollstuhl zur Highschool-Graduation der Tochter von Jamie Lynn Spears (35). Mit dabei waren seine Ex-Frau Lynne Spears (71), Tochter Jamie Lynn und deren Mann Jamie Watson (43) sowie Britneys ältester Sohn Sean Preston (20), der seine Cousine mit einem Foto feierte, auf dem stand: "Schau mal, wer seinen Abschluss gemacht hat!" Britney selbst war nicht anwesend, ihr jüngerer Sohn Jayden (19) ebenfalls nicht.

Jamie trug einen grauen Anzug, während Lynne in einem cremefarbenen Kleid mit passendem Blazer erschien. Jamie Lynn, bekannt aus der Serie Zoey 101, soll beim Anblick ihrer Tochter bei der Urkundenübergabe sichtlich bewegt gewesen sein. Jamie hatte sich Ende 2023 einer Knieoperation unterzogen, nach der er eine schwere Infektion entwickelte. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin Ok! erklärte: "Er hatte einen Knieersatz und bekam eine schreckliche Infektion davon." Nach mehreren erfolglosen Eingriffen war die Amputation seines rechten Beins schließlich unausweichlich.

Das Familienverhältnis zwischen Jamie und seiner Tochter Britney gilt seit Jahren als belastet. Im September 2021 wurde er als Vormund der Sängerin abgesetzt, was die Entfremdung weiter verstärkte. Berichten zufolge sucht Jamie nach einer Annäherung, doch Britney soll dem gegenüber weiterhin sehr reserviert sein und die komplizierte gemeinsame Vergangenheit als schwere Last empfinden.

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Getty Images Jamie Spears im März 2008

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Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihren Töchtern, ihrem Mann, ihrer Mutter und Britneys Sohn Sean Preston Federline

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X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009