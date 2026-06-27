Flucht aus Hollywood: Jamie Lynn Spears enthüllt Grund dafür

Mit 16 Jahren schwanger, von allen Seiten kritisiert und am Ende dem Medienrummel entflohen: Jamie Lynn Spears (35) spricht jetzt offen über den wahren Grund, warum sie Hollywood den Rücken gekehrt hat. In einem Interview mit dem Magazin People erinnert sich die Sängerin und Schauspielerin, die vor allem durch die Jugendserie Zoey 101 bekannt wurde, an eine der schwersten Phasen ihres Lebens. Als sie 2007 ihre Schwangerschaft öffentlich machte, schlug ihr eine Welle der Ablehnung entgegen – und dieser öffentliche Druck sollte letztlich dazu führen, dass sie sich komplett aus dem Rampenlicht zurückzog.

Damals zu beschließen, sich für das Kind zu entscheiden, sei bereits schwer genug gewesen, sagt Jamie Lynn. "Als ich schwanger wurde, war das das erste Mal, dass ich dachte: 'Oh Gott, das ist eine echte Lebensentscheidung. Das ist nicht einfach irgendeine Arbeitsentscheidung'", erzählt sie dem Magazin People. Sie habe gewusst, wie unangenehm die Situation für alle Beteiligten war – und trotzdem habe sie für sich den richtigen Weg gehen wollen. Stattdessen sei sie in den Medien als "größte Enttäuschung der Welt" bezeichnet worden: "Es war auf jedem großen Nachrichtensender, überall wo ich hinging." Um dem Trubel zu entkommen, zog sie schließlich nach Mississippi – doch auch dort ließen die Paparazzi nicht locker. "Es gab mindestens 15 bis 20 Paparazzi, die mir überall folgten, mitten im Nirgendwo", erinnert sie sich.

Letztlich habe ihr der Schritt weg aus Hollywood jedoch klargemacht, was ihr wirklich wichtig war: ihre Tochter. "Ein unschuldiges Kind kommt auf die Welt. Ob es das weiß oder nicht – wir sollten uns Gedanken darüber machen, was wir über die Zukunft der Kinder anderer Menschen sagen", so Jamie Lynn. Sie habe eine Mutter sein wollen, auf die ihre Tochter stolz sein kann. Die Sängerin ist die Schwester von Popstar Britney Spears (44) und hat neben ihrer ältesten Tochter noch ein weiteres Kind.

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Getty Images Jamie Lynn Spears bei den CMA Awards, 2016

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Instagram / jamielynnspears Maddie Aldridge und Jamie Lynn Spears im Mai 2026

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