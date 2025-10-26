Jamie Lynn Spears entfolgt Kevin Federline wegen Memoiren

Kevin Federlines (47) Enthüllungen in seinen Memoiren "You Thought You Knew", die im Oktober veröffentlicht wurden, haben nun Konsequenzen nach sich gezogen. Der Tänzer und Ex-Mann von Britney Spears (43) publiziert darin angebliche Nachrichten von Jamie Lynn Spears (34), in denen sie sich kritisch über ihre Schwester Britney äußert. In den veröffentlichten Texten zweifelte Jamie Lynn laut Us Weekly an Britneys Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, und lobte Kevin und dessen aktuelle Ehefrau Victoria Prince (42) dafür, ein stabiles Zuhause für Britneys Söhne Jayden James (19) und Sean Preston (20) geschaffen zu haben. Für Jamie Lynn ein No-Go, weshalb sie Kevin und Victoria auf Instagram entfolgt.

Die Texte, die Jamie Lynn angeblich an Victoria schrieb, zeigen eine scharfe Kante gegenüber Britney. In den von Page Six zitierten Passagen schrieb Jamie Lynn demnach an Victoria: "Ich versuche immer noch zu verstehen, wie sie so blind für alles außerhalb ihrer selbst sein konnte." Sie betonte, dass sie immer versucht habe, Britney zu helfen, vor allem für ihre Söhne. Zudem lobte sie Kevin und Victoria für deren Geduld, Britney weiterhin am Familienleben teilnehmen zu lassen. "Ich bin mir sicher, dass meine Schwester euch nie dafür gedankt hat, dass ihr ihre Kinder großgezogen habt", heißt es an einer Stelle. Doch genau diese Offenbarungen sorgen aktuell für ein weiteres Aufflammen des Familienstreits, der seit Jahren die Spears-Familie begleitet.

Die Schwestern Britney und Jamie Lynn hatten nach dem Ende der Vormundschaft 2021 immer wieder mit Spannungen zu kämpfen, in deren Verlauf Nachrichten und Briefe kursierten, in denen Dank, Sorge und familiäre Enttäuschungen dicht beieinanderlagen. Ob Jamie Lynns jüngster Schritt, Kevin und Victoria auf Social Media aus ihrem Umfeld zu entfernen, ein Zeichen der Versöhnung mit Britney ist oder einfach nur eine Abgrenzung vom Familienchaos darstellt, bleibt unklar.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kevin Federline, Jamie Lynn Spears

Imago Bei einer Premiere in Hollywood: Britney Spears und Kevin Federline, 7. Oktober 2005

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears im April 2003 in Santa Monica

