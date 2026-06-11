Ihren Frieden gefunden: Lina Baumann beendet Ryan-Kapitel

Wochenlang bestimmte die Trennung von Lina Baumann und Ryan Wöhrl die Reality-TV-Bubble. Gegenseitige Vorwürfe, öffentliche Statements und Fremdgehgerüchte sorgten für Wirbel in der Community. Nun hat die Influencerin, die unter dem Namen Linuschka bekannt ist, in einer Instagram-Story das Wort ergriffen – und einen deutlichen Schlussstrich gezogen. "Ich habe meinen Frieden damit gefunden. Ich hoffe, Ryan auch. Wir beide können jetzt einen Neuanfang beginnen, der vermutlich ohnehin schon schwer genug wird", schreibt sie dort.

In ihrem Statement räumt Lina auch eigene Fehler ein. So habe sie die Trennung zu schnell und zu emotional öffentlich gemacht, ohne Ryan zuvor wirklich die Chance gegeben zu haben, die Dinge mit ihr zu klären. Auf Ryans Erklärung, bei der es sich um ein Gespräch und das gegenseitige Eincremen gehandelt habe, geht sie ebenfalls ein: "Was genau passiert ist, spielt für mich mittlerweile keine Rolle mehr. Aber ich glaube ihm." Gleichzeitig betont sie, dass beide nie dafür bekannt gewesen seien, allzu private Dinge zu teilen oder Hass zu befeuern – und genau das soll nun auch wieder so sein. Mit einem Blick nach vorne lädt sie ihre Follower ein, sie auf einem neuen Kapitel ihres Lebens zu begleiten.

Ryan hatte sich nach Linas erstem öffentlichen Statement ebenfalls in einer Instagram-Story zu Wort gemeldet und dabei schwere Vorwürfe gegen sie erhoben. Er schilderte, wie sehr ihn die Situation belaste, und gab an, im Laufe der Beziehung in eine Depression verfallen zu sein. Nun erklärt Lina, dass sie und Ryan dieses Chaos gemeinsam beenden wollen: "Wir haben aus unseren Fehlern gelernt." Ihr abschließender Wunsch gilt Ryan und seiner Familie, der sie "nur das Allerbeste" wünscht.

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Instagram / linuschka Lina Baumann, Influencerin

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Realitystars

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Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars