Prinz William feiert Vatertag & 44. Geburtstag mit süßem Pic

Doppelter Grund zum Feiern für Prinz William (44): Der britische Thronfolger begeht heute nicht nur seinen 44. Geburtstag, sondern feiert gleichzeitig auch den Vatertag – und das mit einem ganz besonderen Schnappschuss. Der Kensington Palace veröffentlichte am Sonntagmorgen ein bislang unveröffentlichtes Foto auf Instagram, das William Seite an Seite mit seiner Tochter Prinzessin Charlotte (11) zeigt. Der Prinz strahlt auf dem Bild, den Arm um die elfjährige Charlotte gelegt, aufgenommen in den Gärten des Kensington Palace nach der Rückkehr vom Trooping the Colour am 13. Juni. Die Bildunterschrift ließ keine Zweifel daran, von wem die herzliche Botschaft stammte. "Happy Birthday und Happy Father's Day an den besten Papa der Welt! Wir lieben dich sehr. C, G, C & L", unterzeichnet mit den Initialen von Prinzessin Kate (44) sowie den drei gemeinsamen Kindern George (12), Charlotte und Louis (8).

Das süße Familienbild ist nicht das einzige Highlight rund um Williams Geburtstag. Bereits in den Tagen zuvor hatte er gemeinsam mit seiner Frau, Prinzessin Kate, einen vollen Terminkalender absolviert: Das Paar nahm am Garter Day teil, erschien beim Royal Ascot – und der Kensington Palace bestätigte kurz darauf, dass Sohn Prinz George ab September das renommierte Eton College besuchen wird. Beim Trooping the Colour zuvor war die ganze Familie – George, Charlotte und Prinz Louis – auf dem Balkon des Buckingham Palace zu sehen. Den Geburtstag selbst verbringt William traditionell im privaten Rahmen mit Kate und den Kindern.

Mit 44 Jahren gilt William längst als eine der tragenden Säulen des britischen Königshauses. Viele Briten sehen in ihm bereits einen heimlichen König, der weit mehr ist als ein wartender Thronfolger. Die vergangenen Jahre haben ihn geprägt: das schwere Erbe, das der frühe Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (†36) hinterlassen hat, und zuletzt die Krebserkrankungen von Kate und seinem Vater König Charles (77), die er selbst als "das schwerste Jahr seines Lebens" bezeichnete. Damals übernahm er zunehmend öffentliche Aufgaben, als Charles wegen seiner Behandlung pausieren musste. Heute wird er im Palast als entschlossener künftiger Entscheidungsträger wahrgenommen – und das Familienfoto vom Wochenende zeigt, was ihm dabei am meisten bedeutet.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seiner Tochter Prinzessin Charlotte

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trooping the Colour 2026

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Getty Images Königin Camilla und König Charles III., Trooping the Colour 2026