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Ariana Grande
"Riverdale"-Girls feiern gemeinsam bei Ariana-Grande-Show

"Riverdale"-Girls feiern gemeinsam bei Ariana-Grande-Show

- Anna Pejsek
Lesezeit: 1 min
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Madelaine Petsch (31), Camila Mendes (31) und Lili Reinhart (29) haben sich zu einem besonderen Abend zusammengefunden: Die drei ehemaligen Riverdale-Kolleginnen besuchten gemeinsam ein Konzert von Ariana Grande (32) und feierten damit eine herzerwärmende Reunion. Auf einem Schnappschuss, den Madelaine auf Instagram teilte, sind die drei Freundinnen eng umschlungen und lachend zu sehen – kurz bevor sie gemeinsam in den Konzertsaal zogen, um die Show zu genießen.

Zu dem Foto lieferte Madelaine auch gleich die passende Erklärung: "Wir haben es für Ariana Grande raus aus unserem Gruppenchat geschafft", scherzte sie. Der Witz verrät, dass die drei offenbar zwar regelmäßig miteinander in Kontakt sind, ein persönliches Treffen aber offensichtlich schon etwas länger auf sich warten ließ. Das Konzert der Popsängerin lieferte nun den perfekten Anlass, endlich wieder gemeinsam Zeit zu verbringen.

Madelaine, Camila und Lili hatten durch die Erfolgsserie "Riverdale" zueinandergefunden, in der sie jahrelang die Hauptrollen spielten. Die Serie lief von 2017 bis 2023 und brachte die drei Schauspielerinnen nicht nur beruflich zusammen – offensichtlich verbindet sie bis heute eine echte Freundschaft, die auch nach dem Serienende hält.

Lili Reinhart, Madelaine Petsch und Camila Mendes, Schauspielerinnen
Instagram / madelame
Lili Reinhart, Madelaine Petsch und Camila Mendes, Schauspielerinnen
Lili Reinhart, Madelaine Petsch und Camila Mendes, Juli 2023
Instagram / lilireinhart
Lili Reinhart, Madelaine Petsch und Camila Mendes, Juli 2023
Lili Reinhart, Madelaine Petsch und Camila Mendes bei der "The Strangers: Chapter 1" Premiere, 2024
Getty Images
Lili Reinhart, Madelaine Petsch und Camila Mendes bei der "The Strangers: Chapter 1" Premiere, 2024
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