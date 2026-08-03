"Stirbt vor unseren Augen": Jameela bangt um Ariana Grande

Ariana Grande (33) plant nach dem Ende ihrer laufenden Welttournee eine Auszeit. Das gab ihr Management jetzt offiziell bekannt. Nach dem letzten Konzert der Tour am 1. September in London will die Sängerin eine Pause von öffentlichen Verpflichtungen und Auftritten einlegen. In dem Statement, das dem Magazin People vorliegt, heißt es, sie freue sich darauf, die Tournee erfolgreich und bei bester Gesundheit abzuschließen, danach stehe ihr aber eine "wohlverdiente Auszeit" zu. Für Fans ist die Ankündigung wenig überraschend – sie sorgen sich schon länger um die Gesundheit der 33-Jährigen. Neu entfacht wurde die Debatte nun durch Arianas Musikvideo zu ihrem Song "Petal".

In dem Clip aus ihrem neuen Album ist die Sängerin in schwarzen Leggings, einem schulterfreien Oberteil und einem leichten Schal zu sehen. Viele Fans zeigen sich beunruhigt und kommentieren auf YouTube, dass sie deutlich schlanker wirke als früher. "Ihr Hals sieht knochig aus, ebenso ihre Arme. Sie ist von Natur aus schlank, aber es kommt langsam an einen Punkt, an dem es nicht mehr gesund ist", schreibt eine Nutzerin. Ein weiterer Fan kritisiert das Umfeld der Sängerin: "Wie viele Fachleute mussten dieses Video schon prüfen, und TROTZDEM wurde es veröffentlicht?" Besonders deutlich äußerte sich die britische Schauspielerin und Moderatorin Jameela Jamil (40). Auf Instagram schrieb sie: "Diese arme Frau stirbt möglicherweise direkt vor unseren Augen." Auch das Management der Sängerin thematisierte den öffentlichen Druck und erklärte, ihre Auftritte hätten "zu einer endlosen, anhaltenden öffentlichen Beobachtung geführt".

Ariana hatte sich bereits 2023 selbst zu den Diskussionen über ihr Äußeres geäußert. In einem TikTok-Video reagierte sie auf Vergleiche mit älteren Fotos von sich und erklärte, dass ihr früheres Aussehen keineswegs einem gesunden Zustand entsprochen habe: "Ich weiß, dass es die ungesündeste Version meines Körpers war. Ich nahm damals viele Antidepressiva, trank dazu Alkohol und ernährte mich ungesund. Am Tiefpunkt meines Lebens sah ich zwar so aus, wie ihr es als 'gesund' bezeichnet, aber das war in Wirklichkeit nicht mein gesunder Zustand." Auch bei den Premieren ihres Films Wicked 2024 und 2025 loderten die Debatten um ihr Gewicht im Netz erneut auf. Zuletzt hat sich die Sängerin, die seit 2013 im Business ist, dazu nicht mehr öffentlich geäußert.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jameela Jamil bangt um Ariana Grande.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den 16th Governors Awards in Los Angeles, Ray Dolby Ballroom, Ovation Hollywood, am 16. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande im September 2011