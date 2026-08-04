Ariana Grande klärt: Karrierepause war geplante Entscheidung

Ariana Grande (33) hat sich bei einem Konzert ihrer "Eternal Sunshine Tour" in Chicago persönlich an ihre Fans gewandt und die Hintergründe ihrer angekündigten Auszeit erklärt. Die Sängerin machte dabei unmissverständlich klar, dass die Entscheidung, sich nach dem Tourende aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, kein spontaner Schritt war. "Die Ankündigung, die gestern gemacht wurde, war keine reaktive oder impulsive Sache", sagte Ariana ihrem Publikum. Stattdessen habe sie diesen Schritt schon vor langer Zeit still für sich geplant – aus einer überlegten und selbstbestimmten Haltung heraus.

Im Netz hatten viele Fans spekuliert, dass die anhaltende öffentliche Kritik an ihrem Aussehen und ihrer Lebensweise Ariana zu dieser Entscheidung getrieben habe. Das wies die Sängerin entschieden zurück. "Ich möchte das teilen, weil ich gehört habe, dass meine Fans besorgt waren, dass Negativität die Dinge für mich verdirbt – aber es ist das genaue Gegenteil davon", so Ariana. Sie betonte, dass mehrere Dinge gleichzeitig wahr sein könnten: dass man Grenzen setzen und eine Pause brauchen könne und gleichzeitig dankbar sei. Die Tour beschrieb sie gegenüber TMZ als die größte Phase ihrer bisherigen Karriere. Außerdem erklärte sie, dass nichts, was online gesagt werde, die Verbindung zu ihren Fans oder die Freude an ihrer Musik aufwiegen könne. Sie wolle, dass ihre Fans die Wahrheit direkt von ihr hören – und nicht durch Schlagzeilen oder soziale Medien.

Die Ankündigung der Auszeit war im Zusammenhang mit Arianas Ausstieg aus dem West-End-Stück "Sunday in the Park with George" bekannt geworden. Ursprünglich sollte sie darin gemeinsam mit ihrem Wicked-Kollegen Jonathan Bailey (38) auftreten. Ihr Team hatte mitgeteilt, dass sie sich nach Abschluss der "Eternal Sunshine Tour" aus öffentlichen Auftritten und beruflichen Verpflichtungen zurückziehen werde. Ein Grund dafür sei unter anderem die endlose, anhaltende öffentliche Aufmerksamkeit, der sie ausgesetzt sei. Das Tourfinale ist für den 1. September in London geplant.

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Getty Images Ariana Grande, Schauspielerin

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