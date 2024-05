Lili, Madelaine und Camila feiern kleine "Riverdale"-Reunion

Lili Reinhart (27), Madelaine Petsch (29) und Camila Mendes (29) arbeiteten sieben Jahre lang Seite an Seite am Set von Riverdale. Vergangenes Jahr nahmen sie dann emotional Abschied von der Erfolgsserie. Jetzt, knapp acht Monate nach der Ausstrahlung der finalen Episode, feiern sie aber immerhin eine kleine Reunion: Bei der Premiere von "The Strangers: Chapter 1" in Los Angeles treffen die drei Schauspielerinnen aufeinander und strahlen gemeinsam auf dem roten Teppich! Madelaine spielt in dem neuen Horrorstreifen die Hauptrolle der Maya – Lili und Camila sind also nicht zufällig da, sondern vor allem, um ihre Freundin und ehemalige Kollegin zu unterstützen.

Das zeigen die beiden auch im Netz. In ihrer Instagram-Story teilt Lili ein Foto aus dem Kino und schreibt dazu: "Meine Horrorfilm-Final-Girl-Queen. Ich bin so stolz auf dich. Du bist ein verdammter Star und ich habe den ganzen Film über in meinen Stiefeln gezittert." Camila kann sich dieser Aussage wohl nur anschließen, denn auch sie postet eine Aufnahme aus dem Filmsaal. "Ich bin so stolz auf meine Hauptdarstellerin, die Schrei-Königin. Seht euch 'The Strangers' am 17. Mai in den Kinos an!", heißt es in ihrem Beitrag. Die Freude, ihre zwei Besties wiederzusehen, scheint ebenfalls groß zu sein – sie veröffentlicht nämlich auch ein Bild von sich, Lili und Madelaine vom Red Carpet und setzt die Worte "Wieder mit meinen Mädchen vereint!" darüber.

Dass sich Lili, Madelaine und Camila bei jeder Gelegenheit zur Seite stehen und enge Freundschaft führen, ist aber nichts Neues. Auch zu dem Rest des Casts haben die drei Frauen eine tiefe Bindung. In einem Interview mit Entertainment Weekly vergangenes Jahr, das zum Zeitpunkt des Serienendes stattfand, erzählte Lili: "Wir fühlen uns wie eine Familie und das werde ich vermissen. Wir werden alle weggehen und unsere eigenen Sachen machen und ich freue mich so sehr für meine Co-Stars und kann es kaum erwarten, sie für den Rest ihrer Karrieren zu unterstützen." Trotzdem fehlte ein kleiner Teil der "Riverdale"-Familie: Unter anderem Cole Sprouse (31) schaffte es nicht zur Premiere des neuen Streifens seiner Ex-Kollegin. Stattdessen war aber sein Zwillingsbruder Dylan (31) anzutreffen – und der ließ es sich nicht nehmen, für ein gemeinsames Foto mit Madelaine zu posieren.

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart, Madelaine Petsch und Camila Mendes, Juli 2023

Getty Images Dylan Sprouse und Madelaine Petsch bei der Premiere von "The Strangers: Chapter 1" in Los Angeles

