Am Vatertag: Katie Price holt gegen Ex Dwight Yorke aus

Am Vatertag hat Katie Price (48) auf Instagram heftig gegen ihren Ex Dwight Yorke (54) ausgeteilt. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte in ihrer Instagram-Story ein altes Babyfoto ihres Sohnes Harvey (24) mit dem ehemaligen Fußballer – und schrieb wütend darüber: "Du solltest dich schämen, dass du deinen Sohn verleugnet hast." Katie warf Dwight zudem vor, Harvey habe ihn bereits abgeschrieben. "Er bringt jeden zum Strahlen, dem er begegnet – das ist mein Verdienst. Wenn du ihn doch nur genauso behandeln würdest wie deinen anderen Sohn", so die fünffache Mutter weiter. Dwights Vertreter lehnten eine Stellungnahme gegenüber den Medien ab.

Harvey, der im Mai 2002 zur Welt kam, ist mittlerweile 24 Jahre alt. Er leidet am Prader-Willi-Syndrom, einer seltenen genetischen Erkrankung, ist außerdem autistisch und blind. Bereits zu Beginn der Schwangerschaft hatte Dwight die Vaterschaft zunächst abgestritten und einen DNA-Test verlangt. In ihrem Buch "Katie Price: Harvey And Me" aus dem Jahr 2021 schilderte Katie, wie ein Treffen in Alderley Edge eskalierte und Dwight ihr dabei eröffnet habe, sie und Harvey nicht mehr sehen zu wollen. "Ich wollte nicht mehr, ich hatte alles versucht", schrieb sie darin. Zu einer Versöhnung ist es seitdem nicht gekommen – Katie gab an, ihr letzter Kontakt mit Dwight sei damals gewesen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Katie den Streit um Harvey öffentlich macht. Bereits vor einigen Monaten richtete sie eine Spitze gegen Dwight, indem sie ein Video von Harvey veröffentlichte, in dem er ein Trikot von Manchester United – Dwights ehemaligem Verein – trägt und seinen Namen ruft. Dwight hingegen hat sich öffentlich mehrfach zu seinem anderen Sohn Orlando bekannt und schrieb auf Social Media, dessen Aufwachsen sei das "größte Geschenk" seines Lebens. In seinem 2009 erschienenen Buch "Born To Score" beteuerte der 54-Jährige: "Von dem Moment an, als ich den Kleinen erblickte, habe ich meinen Sohn auf eine Weise geliebt, wie ich es mir nie hätte vorstellen können."

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Instagram / katieprice Katie Price, britischer Realitystar

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Bryn Lennon/Getty Fußballer Dwight Yorke und Katie Price, 2001

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Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025