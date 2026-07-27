Treffen Ex Peter und Katie Price in Realityshow aufeinander?

Die Kameras begleiten Princess Andre (19) erneut durch ihren Alltag. In der dritten Staffel von "The Princess Diaries" ist auch ihre Familie wieder mit dabei. Mama Katie Price (48) ist laut dem Magazin Mirror von Anfang an mit von der Partie: Bereits in der ersten Episode nimmt sie ihre Kinder auf einen Glamping-Ausflug zu ihrem Geburtstag mit. Papa Peter Andre (53) hingegen fehlt vor der Kamera – beide Elternteile filmten ihre Auftritte getrennt voneinander, obwohl zwischen den einstigen Eheleuten zuletzt ein sogenannter Waffenstillstand ausgerufen worden war.

Ob Katie und Peter jemals gemeinsam in der Sendung zu sehen sein werden, beantwortete Princess gegenüber The Sun eher zurückhaltend: "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das passieren würde. Ich glaube nicht, dass geschiedene Eltern zusammen in einem Raum sitzen und miteinander reden würden. Aber das heißt nicht, dass es niemals passieren könnte." Ihr Bruder Junior legte nach und betonte: "Die Hauptsache ist, dass es freundschaftlich ist. Sie haben einen Waffenstillstand, aber sie sind keine besten Freunde – und das müssen sie auch nicht sein. Die Tatsache, dass beide dabei sind, ist toll, weil es unsere Eltern sind. Wir lieben sie und wollen, dass alle eingebunden sind. Aber sie müssen sich eben nicht über den Weg laufen."

Katie und Peter lernten sich 2004 im australischen Dschungel bei der britischen Version von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" kennen und heirateten im Jahr 2005. Nach ihrer Trennung 2009 folgte jahrelange Feindseligkeit zwischen den beiden. Im Februar dieses Jahres veröffentlichten sie dann ein gemeinsames Statement, in dem sie ankündigten, eine ruhige und unterstützende Umgebung für ihre Kinder Junior und Princess schaffen zu wollen. Katie sprach zuletzt auch in ihrer Doku "Katie Price: Nothing To Hide" über ihre frühere Ehe und beschrieb die gemeinsame Zeit als eine Art Liebesgeschichte wie aus einem Märchen. Peter hingegen entschied sich laut Mirror, nicht öffentlich über die Thematik zu sprechen, und ließ stattdessen ein Statement einblenden, in dem er ihr Glück und Frieden für die Zukunft wünschte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Peter Andre und Katie Price

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Getty Images Peter Andre und Katie Price im März 2008

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Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023